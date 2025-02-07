Tuğçe Tayfur'dan kardeşlerine manidar paylaşım: Azgınlık bedel ödetir

Ferdi Tayfur, vasiyetini; 17 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda yazdırdı. 2 Ocak 2024’te hayatını kaybeden sanatçının vasiyeti, geçtiğimiz günlerde Marmaris Adliyesi'nde açıklandı.

REKLAM advertisement1 Vasiyete göre, Tayfur’un Yalova ve İstanbul’daki bazı taşınmazları; Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bağışlanmıştı. Marmaris Beldibi’ndeki iki daire ve İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir daire; Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki sekiz villa; LÖSEV’e, Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK’ya bırakılmıştı. Sanatçının diğer mal varlıkları ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve eşi Zeliha Tayfur Bayburt’a miras olarak verilmişti. Vasiyet listesinde; oğlu Timur Turanbayburt ile sağlığında davalık olduğu kızı Tuğçe Tayfur Aydın yer almadığı ortaya çıktı.

REKLAM Vasiyetin açıklanmasının ardından, Timur Turanbayburt ile Tuğçe Tayfur Aydın, vasiyete itiraz etmiş ve kayyum atanması talep etmişti. Avukatları Edanur Türker Yıldız, vasiyete karşı çıktıklarını belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV’e yapılan bağışlar hariç tüm mal varlığına tedbir konulmasını ve kayyum atanmasını istemişti. Bu sebeple, 29 Nisan’da yeniden duruşma yapılacağı açıklandı.

Bu gelişmelerin ardından, Tuğçe Tayfur Aydın sosyal medya hesabından abisi Timur Turanbayburt ile bir fotoğraf paylaşarak, kardeşlerine ve yeğenlerine tepkisini dile getirmişti.

Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından kardeşlerine manidar bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı; "Bugün çok önemli, Türkiye'ye mâl olmuş bir hukuk profesörü bana şöyle bir söz söyledi, 'Tuğçe unutma, azgınlık bedel ödetir" Bu çok ama çok doğru."