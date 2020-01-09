Bir dönem aşkları, din değiştirmeleri ile gündemde olan son yıllarda yaptığı siyasi değerlendirmelerle konuşulan eski manken Tuğçe Kazaz şimdi de ‘dinsizliği getirdiğini’ söyleyerek Atatürk’e hakaret etti

Tuğçe Kazaz döndü!

Bugün ortaya çıkan bir videoda Atatürk’ün dini unutturmak ve Kemalizm’i ortaya çıkarmak için kendisini mitolojik bir öğeymiş gibi gösterdiğini ve dinsizliği getirdiğini söyleyerek hakaret eden Kazaz, 19 yıl önce İstanbul Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde okurken katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla Türkiye’nin gündemine geldi.

Yarışmada Miss Turkey seçilen Tuğçe Kazaz, ardından podyumlara adım attı.

Onu magazin sayfalarında manşetlere taşıyan ise Kenan Doğulu’yla yaşadığı aşk oldu.

Bu fırtınalı aşk birkaç yıl sonra Kazaz’ın adının Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer’le anılmaya başlamasıyla bitti.

Aynı dönemde Kampüsistan adlı diziyle oyunculuğa adım atan Tuğçe Kazaz o dönem bir röportajında şunrları söylüyordu:

“Artık hayattaki tek amacım para kazanmak değil. Beni tatmin eden şeyler değişti. O yüzden ortalarda görünmüyorum. Evimdeyim, derslerimi çalışıyorum, şiir yazıyorum. Çok sıkıldığım bir dönemde bu camia için bir şeyler yazmıştım. Şöyle; ‘Öyle bir hayat ki bu hayat, insanın saflığını elinden alıyor. Ya bu baskı, insanın gözlerine yan baktırmıyor.’ Her genç kız, bizim gibi yaşıyor. Ama bu hayat bize, insanın gözlerine yan baktırmıyor. Ve bu hayat ne yazık ki insanın saflığını elinden alıyor. 22 yaşındaki hiçbir genç kız, hayatını stratejiler üzerine kurmaz. Ama ben böyleyim. Attığım her adımı hesap ederek atıyorum. Dolayısıyla ister istemez cinlikleri öğreniyorsun. Öğrenmezsen, hayatta kalamıyorsun. İşte böyle yaşamak da insanın saflığını elinden alıyor ve seni kurt yapıyor...”

Kampüsistan bir dönemin en çok izlenen dizilerinden biriydi...

Tuğçe Kazaz ile Mithat Can Özer’in nişanlandıkları, evlenecekleri haberleri her gün gazetelerde yazılırken ikili 2005 yılında aniden ayrıldı.

Ayrılığın ardından Kazaz, o günlerde rol aldığı Yunan yapımı ‘Radyo Tantana’ adlı filmin setinde tanıştığı oyuncu Yorgo Seitaridis ile aşk yaşamaya başladı. Çekimleri Kos’ta gerçekleşen film setinde yakınlaşan ikili evlilik kararı aldı. Kazaz Yunanistan’a taşındı.

Bir süre magazine sayfalarından uzak kalan Tuğçe Kazaz cephesinden gelen bir haber gündeme bomba gibi düştü.

Kazaz'ın bu evliliği 3 yıl sürdü

Seitaridis’le bir kilisede evlenen Kazaz, nikâh sırasında vaftiz de edildi. Hıristiyan olduğunu açıklayan Tuğçe Kazaz bir anda Türkiye’nin en konuşulan ismi oldu. Eski mankenin Ayvalık’ta yaşayan ailesi onu dışladı. Bu evlilik 3 yıl sürdü.



Boşanıp Türkiye’ye dönen Tuğçe Kazaz, din değiştirmesiyle ilgili bir röportajda şunları söyledi:

“Temel neden; arayışımdı ancak aşk da bu olayın tetikleyicisi oldu. Vaftiz olurken farklı bir dini ritüel olduğu için heyecanlanmıştım. Merak etmiştim, acaba bunu yapmakla yaradanımı kızdırmış mıydım? Sonra düşündüm ki; yaradan tektir. Bu din de onun dinidir. Ben kendime bir başka tanrı yaratmıyorum. Bu düşünce beni biraz rahatlatmıştı.”

Tuğçe Kazaz Türkiye’ye döndükten bir süre sonra yeniden din değiştirdiği ve Budist olduğu iddialarıyla gündeme geldi. Seitaridis’le boşanma sürecinde Hıristiyanlığın içine sinmediğini anlamaya başladığını söyleyen Kazaz, Budist olduğu iddiasını ise yalanladı:

“Evlenip Yunanistan'a gitmeden önce tanıdığım aklı başında, nezih insanlardan oluşmuş bir Tai Chi topluluğu vardı. Döndükten sonra, bilinen en eski Çin sağlık, egzersiz sistemi olan Tai Chi'yi öğrenmek üzere bu topluluğa katıldım. Üç yıldır sağlığımı ve formumu korumak için düzenli bir şekilde Tai Chi çalışıyorum. Bu aklı evvellerin mantığından gidersek, yoga yapanların Hindu, ney üfleyenlerin de sufi olması gerekir."

'Hristiyanlık içime sinmedi'

Kazaz, Tai Chi’de de aradığını bulamayınca 2013’te yeniden Müslüman oldu. Tuğçe Kazaz Müslümanlığa döndükten sonra dövmelerini sildirmeye başladı. Kazaz ilk olarak vücudundaki sonsuz aşk dövmesini sildirerek başladı.



İslam dinini öğrenmeye başladığını söyleyen Kazaz bir röportajda yeniden Müslümanlığa dönüşünü şöyle anlatıyordu:

"Hristiyanlığı seçme nedenim arayıştandı ama bir türlü içime sindiremedim. Şimdi öğrendiğim ölçüde İslami vecibeleri yerine getiriyorum. İslam'la yeniden bütünleştim. Namaz da kılıyorum, oruç da tutuyorum. Kendimi her geçen gün daha huzurlu hissediyorum. Göstermelik değil; samimi ve içten bir dönüşüm yaşıyorum."

Bir dönem AK Parti’den milletvekili adayı olacağı iddia edilen, son yıllarda yaptığı siyasi çıkışlarla adından söz ettiren Tuğçe Kazaz, bugün de Atatürk’e hakaretiyle manşetlere çıktı.

Kazaz, Atatürk’ün dini unutturmak ve Kemalizm’i ortaya çıkarmak için kendisini mitolojik bir öğeymiş gibi gösterdiğini ve dinsizliği getirdiğini söyleyerek hakaret etti. Eski manken bugün sosyal medyada gündem olan Kemalizm’in bir din olduğunu, Atatürk’ün Osmanlı döneminde saltanatı dini yok etmek için kaldırmak istediğini söyledi.

13 dakikalık video Cumhuriyet’in kurucu değerlerine ve Atatürk ilkelerine sert eleştiriler yönelten Kazaz videosuna, “Kemalizm ile arasına mesafe koyamayan Allah ile arasına mesafe koyar” notu düştü.

Kazaz büyük tepki çeken videosunda Mustafa Kemal Atatürk için “Adam esti gürledi, ondan sonra adam şöyle, adam böyle, adam seçilmiş, neredeyse ilahlaştırma sürecine gidecek bir hale dönüştürüldü. Cumhuriyet’le birlikte Osmanlı’dan kalan mirasın ortadan kaldırıldı. Bunun da tam aksi getirildi ve yayıldı. Yani ahlak mı vardı ahlaksızlık getirildi, din mi vardı dinsizlik getirildi, inanç mı vardı inançsızlık getirildi. Olan bu. Ondan sonra Kemalistler doğru. Bugün dokunabilir misin Atatürk’e? Dokunamazsın adamın kutsalı” dedi.