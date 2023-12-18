Tuğçe Kandemir evlendi
Şarkıcı Tuğçe Kandemir, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Abdullah Karatay ile hayatını birleştirdi
Giriş: 18.12.2023 - 11:10 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:28
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Tuğçe Kandemir, eylülde sevgilisi Abdullah Karatay'dan Kapadokya'da evlilik teklifi aldığını duyurmuştu.
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23 Ekim'de nişanlanan çift, ilişkilerini resmiyete dökerek evlendi.
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Çift, Mersin'de ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle 'evet' dedi.
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İkilinin, bu mutlu gününe dair kareler sosyal medyada paylaşıldı.