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        Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, Abdullah Karatay ile evlendi | Abdullah Karatay kimdir, kaç yaşında, nereli? - Magazin haberleri

        Tuğçe Kandemir evlendi

        Şarkıcı Tuğçe Kandemir, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Abdullah Karatay ile hayatını birleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 11:10 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:28
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          Tuğçe Kandemir, eylülde sevgilisi Abdullah Karatay'dan Kapadokya'da evlilik teklifi aldığını duyurmuştu.

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          23 Ekim'de nişanlanan çift, ilişkilerini resmiyete dökerek evlendi.

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          Çift, Mersin'de ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle 'evet' dedi.

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          İkilinin, bu mutlu gününe dair kareler sosyal medyada paylaşıldı.

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