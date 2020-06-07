Tuğba Şenoğlu ve Ayça Aykaç yeniden VakıfBank'ta

Müzesinde 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi kupası bulunan VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon Atlasglobal Yeşilyurt'ta kiralık olarak forma giyen Ayça Aykaç ve Tuğba Şenoğlu'nun 2020-2021 sezonunda VakıfBank Kadın Voleybol Takımı kadrosunda yer alacağını açıkladı. VakıfBank altyapısından yetişerek, dört sezon VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen Ayça Aykaç, 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. VakıfBank altyapısından yetişen Tuğba Şenoğlu ise iki sezon giydiği sarı-siyahlı formayla 1 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Şampiyonlar Ligi, 2 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa mutluluğu yaşamayı başardı.

VakıfBank'ın resmi internet sitesinden, ''Altyapımızdan yetişen ve geçtiğimiz sezon Atlasglobal Yeşilyurt'ta kiralık olarak oynayan Ayça Aykaç ile Tuğba Şenoğlu, 2020-2021 sezonunda yeniden sarı-siyahlı formayı giyecektir. VakıfBank ailesi olarak altyapımızdan yetişen Ayça ve Tuğba'ya sarı-siyahlı forma altında nice büyük başarılar ve kupalar dileriz'' açıklaması yapıldı.

Ayça Aykaç kimdir?

27 Şubat 1996 İzmir doğumlu olan Ayça Aykaç, 2009 yılında VakıfBank altyapısına transfer oldu. 2014-2015 sezonu başında VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'na yükselen 1996 doğumlu libero, sarı-siyahlı formayla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Milli Takım'ın tüm yaş kategorilerinde forma giyen Ayça Aykaç, 2013 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda ve 2014 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük yaşadı. U23 Milli Takımı'yla 2017 Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan 1996 doğumlu libero, 2020 Tokyo Olimpiyatları elemelerinde birinci olan Türkiye Kadın Milli Takımı'nın da kadrosunda yer aldı.

Tuğba Şenoğlu kimdir?

2 Şubat 1998 Tarsus doğumlu olan Tuğba Şenoğlu, 14 yaşında VakıfBank Spor Kulübü altyapısına transfer oldu. 2013-2014 yılında Yıldız ve Genç Türkiye Şampiyonluğu yaşayan 1998 doğumlu smaçör, 2014-2015 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. 2017-2018 sezonunda VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'na yükselen Tuğba Şenoğlu, iki sezon sarı-siyahlı formayı giyerken, geçtiğimiz sezon ise Atlasglobal Yeşilyurt'ta kiralık olarak oynadı. Tuğba Şenoğlu, VakıfBank forması ile 1 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 2 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Yıldız Milli Takım formasıyla üç kez Balkan şampiyonu olan Tuğba Şenoğlu, Genç Milli Takım ile Avrupa üçüncülüğü ve Dünya dördüncülüğü yaşadı. 2017 sezonunda ise 23 yaş altı ile Dünya Şampiyonluğu yaşamıştır. 1998 doğumlu smaçör, 2020 Tokyo Olimpiyatları elemelerinde birinci olan Türkiye Kadın Milli Takımı'nın da kadrosunda yer aldı.