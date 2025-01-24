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        Haberler Magazin Tuğba Özay: Küresel güçler tarafından zehirleniyoruz - Magazin haberleri

        Tuğba Özay: Küresel güçler tarafından zehirleniyoruz

        Tuğba Özay, Denizli ziyareti sırasında yaşadığı sağlık sorunu sonrasında sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Özay; "Küresel güçler tarafından zehirleniyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 21:26 Güncelleme: 24.01.2025 - 21:26
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        • 1

          Emekli manken ve oyuncu Tuğba Özay, sosyal medya hesabından hastanede çekilen fotoğraflarını paylaşarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Denizli ziyareti sırasında yaşadığı sağlık sorunlarını detaylı şekilde anlatan Özay, bu durumun yalnızca kendisini değil tüm Türkiye’yi ilgilendirdiğini söyledi.

        • 2

          Tuğba Özay, İstanbul'dan Denizli'ye geldikten kısa bir süre sonra nefes almakta zorlandığını ve eklem ağrıları yaşadığını açıkladı. Durumu ciddileşince hastaneye kaldırıldığını belirten Özay, yaşadığı sağlık sorunlarının nedenini şöyle ifade etti; "İstanbul'dan Denizli'ye geldim ve başlangıçta hiçbir problemim yoktu. Ancak bir süre sonra nefes almakta zorluk çekmeye başladım ve eklem yerlerimde garip ağrılar ortaya çıktı."

        • 3

          "SENİ DE BABAN GİBİ Mİ KAYBEDECEĞİM?"

          Tuğba Özay şöyle devam etti; "Dün sabah durumum daha da kötüleşti ve hiçbir şekilde nefes alamadım. En son annemin, 'Seni de baban gibi mi kaybedeceğim?' diye ağladığını duydum. Herkes panikledi ve acil servise götürüldüm. Doktora durumu anlattım; grip ya da soğuk algınlığı şikayetim yoktu, havadan yayılan kimyasallara vücudumun tepki verdiğini söyledim. Bilinçli bir danışan olarak, tek isteğim nefesimin açılmasıydı"

        • 4

          Şu an hastaneler, bu tip şikayetlerle gidenlerle dolu. İnsanlar virüs kaptıklarını sanıyor. Hemen herkes üst solunum yolu enfeksiyonu yaşıyor! İlaç veriyorlar fakat fayda etmiyor. Günlerce, hatta haftalarca insanlar bu illetten kurtulamıyor. Ben, yaklaşık 3-4 senedir bu konuyu çok derin araştırıyorum. Dünyadaki birçok videoyu izliyor ve satılık olmayan bilim insanlarının söylemlerini can kulağıyla dinliyorum."

        • 5

          "BABAM ÇOK İNANMAMIŞTI"

          Açıklamasında, babası İlhan Özay'ın benzer bir durum nedeniyle kaybettiğini belirten Tuğba Özay, şu sözleri paylaştı; "Benim babacığım, evimizde tüm camları açıp evi havalandırmak isterken dışarıdan soluduğu havanın babamı tıkamasından dolayı nefes alamadığı için gitti. İlk başta bu konudan bahsettiğimde, babam çok inanmamıştı. Ancak daha sonra kendisi de bazı şeyleri deneyimleyip araştırınca hak vermişti. Kaldı ki, babam gitmeden iki gün önce anneme 'Duygu, havada bir şey var, nefes aldırmıyor' demişti."

        • 6

          "KİMYASALLARLA ZEHİRLENİYORUZ"

          Tuğba Özay, küresel güçlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayarak, şunları kaydetti; "Arkadaşlar, küresel güçler tarafından zehirleniyoruz. Chemtrail, yani kimyasal püskürtme ile Chemtrail uçaklarından saçılan kimyasallarla zehirleniyoruz. Bu durum her insanda farklı tepkimelere yol açıyor."

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