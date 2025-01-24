Tuğba Özay: Küresel güçler tarafından zehirleniyoruz

"BABAM ÇOK İNANMAMIŞTI"

Açıklamasında, babası İlhan Özay'ın benzer bir durum nedeniyle kaybettiğini belirten Tuğba Özay, şu sözleri paylaştı; "Benim babacığım, evimizde tüm camları açıp evi havalandırmak isterken dışarıdan soluduğu havanın babamı tıkamasından dolayı nefes alamadığı için gitti. İlk başta bu konudan bahsettiğimde, babam çok inanmamıştı. Ancak daha sonra kendisi de bazı şeyleri deneyimleyip araştırınca hak vermişti. Kaldı ki, babam gitmeden iki gün önce anneme 'Duygu, havada bir şey var, nefes aldırmıyor' demişti."