'Felç geçirdim' demişti, kuyumcu açılışına gitti

Habertürk'ten Tolgan Aslan'ın haberine göre; İki gün önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan çiftliğini yangın nedeniyle kaybetme tehlikesi yaşayan Tuğba Özay, gözyaşları içinde, "Kollarım ve ayaklarım tutmuyor, felç geçirdim!" diyerek feryat etmişti. Özay, bugün Şirinevler'de bulunan bir kuyumcunun açılışında boy gösterdi.

Kurdele kesen Özay, eğlenceli tavırlarıyla dikkat çekti. Ayrıca koronavirüs salgınına karşı maske takmadığı görülen Tuğba Özay'ın çiftliğinin yanmadığı da öğrenildi.

Açılışta yangınlarla ilgili konuşma yapan Özay, şu ifadeleri kullandı:

Bu organizasyonun açılışında bulunmaktan dolayı mutluyum. Biliyorsunuz, çok zor günlerden geçiyor ülkemiz. Ülkemizin dört bir yanında çok büyük yangınlar var. Bu yangınlar olurken tabii bir yandan da hayat devam ediyor. Öncelikle yangını yaşayan, afet bölgesinde olan bütün vatandaşlarımıza, "Çok geçmiş olsun." diyorum, bir an önce yangının yaralarının sarılmasını, yangınların dinmesini diliyorum. Çok özür dilerim konuşmama bu şekilde başlamak zorundaydım ama mutlak mutluluk olmadığı gibi mutlak acı da yoktur. Umuyorum ki ülke olarak yaşamış olduğumuz bu acılı günleri atlatırız.

TEPKİ YAĞDI

Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı başlayan orman yangınlarının ilk günü yardım çağrısında bulunan Özay'ın açılışa katılması büyük tepki çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, eski mankeni eleştiri yağmuruna tuttu.

Özay'a gelen tepkilerden bazıları ise şöyle:

*Dün "Felç geçirdim!" diye ağlıyordun, bugün güle oynaya açılıştasın...

*İnsanların hisleriyle oynamak bu kadar kolay mı!

*Yangını ne çabuk unuttun?

*Bu nasıl vicdan, çok yazık!

"ÇİFTLİĞİMİZ YANIYOR!"

İki gün önce yangın haberini alınca ilk uçakla Manavgat'a giden eski manken Tuğba Özay, Instagram hesabından gözyaşları içerisinde yardım istemişti.

"Yanıyoruz! Çiftliğimiz yanıyor..." diyen Özay, "Ne olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Ne olur sesimizi duyurun. Yanıyor, çiftliğimiz yanıyor, her yer, her şey yanıyor... Yangın uçakları daha çok gelmeli. Her yer yanıyor..." ifadelerini kullanmıştı.

"FELÇ GEÇİRDİM"

Ardından sinir krizi geçiren 43 yaşındaki Özay, hastanelik olmuştu. Sağlık durumunu da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan eski manken, "Ben felç geçirdim arkadaşlar. Her yer yandı... Çiftliğimiz, evlerimiz her şeyimiz yandı. Dünden beri yalvarıyorum, destek istiyorum. Yandı, her yandı. Kollarım ve hiçbir yerim tutmuyor." demişti.