Tuğba Ekinci'den 'Son Dakika'

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Tuğba Ekinci, yeni çalışması 'Son Dakika'yı dinleyicileriyle buluşturdu. Sözleri Neslihan Oyal, müziği Ebru Keskin'e ait yeni şarkının düzenlemesi ise Arem Özgüç imzası taşıyor.

Ekinci, yeni çalışması için duygu ve düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

Biz popçuların üretmesini sağlayan tüm müzikseverlere teşekkür ederim. Sizlere 15 yıldır az ve öz iyi şarkılar yapmaya çalıştım. Yeni sisteme ayak uydurabilmek göze ve kulağa hitap edebilmek için hem sporumu hem stüdyo çalışmalarımı bir yıldır güzel ekibimle 'Son Dakika'yı çıkarabilmek için en ince ayrıntısına kadar çalışıp size sunduk. Şimdi dans etme zamanı.

Şarkıcının yeni çalışması Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı.