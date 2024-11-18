Tüfekle dehşet saçtı "Sarhoştum" dedi

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki oto sanayi sitesinde kaportacı olarak çalışan Muhammed R.A, arkadaşları Muhittin E.K. (21) ve Alican T. (22) ile dün gece saatlerinde otomobille Kazım Karabekir Paşa Mahallesi İhmal Cami Sokak'a geldi.

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Burada araçtan inen Muhammed R.A. elindeki pompalı tüfeğin namlusunu apartman dairesinin balkonuna çevirerek ateş etti. Olay, başka bir apartmanda oturan kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, şüpheliler geldikleri otomobille uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, saçmaların 5 katlı apartmanın 4'üncü katında Muhammed A.D'nin oturduğu dairenin balkonunun penceresine isabet ettiğini belirledi. "SARHOŞTUM, HAVAYA ATEŞ ETTİM" Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri Şükrüpaşa Mahallesi’nde suç aleti pompalı tüfekle park halindeki otomobilde yakaladı. Muhammed R.A. ilk ifadesinde, "Sarhoş olduğum için araçtan inerek havaya rastgele ateş ettim" dedi.

21 SUÇ KAYDI ÇIKTI Ekipler, 21 suç kaydı bulunan Muhammed R.A. ve diğer 2 şüpheliyi gözaltına alarak Gürcükapı Polis Merkezi’ne götürdü.