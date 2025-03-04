TÜBİTAK, 737 yeni personel alımı için başvuru süreci devam ediyor. Adaylar, başvurularını TÜBİTAK’ın resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapabilecek. İşe alınacak personeller, ilgili pozisyonlara göre Ankara veya Gebze-Kocaeli’nde istihdam edilecek. Peki, TÜBİTAK hangi kadrolar için alım yapacak, başvuru için son gün ne zaman?