TÜBİTAK 737 personel alımı başvuruları sürüyor! TÜBİTAK başvuruları ne zaman bitiyor?
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), çeşitli kadrolarda istihdam edilmek üzere 737 personel alımı gerçekleştiriyor. Adaylar, 10 Mart'a kadar 'kariyer.tubitak.gov.tr' adresi üzerinden başvurularını yapabilecek. Bu alımlarla TÜBİTAK, bilim ve teknoloji alanındaki projelerini daha da güçlendirmeyi ve Türkiye'nin ulusal ve uluslararası çalışmalarına katkı sağlayacak uzman kadrosunu genişletmeyi hedefliyor. İşte, başvuru sürecine dair detaylar…
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TÜBİTAK, 737 yeni personel alımı için başvuru süreci devam ediyor. Adaylar, başvurularını TÜBİTAK’ın resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapabilecek. İşe alınacak personeller, ilgili pozisyonlara göre Ankara veya Gebze-Kocaeli’nde istihdam edilecek. Peki, TÜBİTAK hangi kadrolar için alım yapacak, başvuru için son gün ne zaman?
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TÜBİTAK 737 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?
TÜBİTAK 737 personel alımı için başvurular 17 Şubat ile 10 Mart 2025 saat 17.00'ye kadar alınacak. Başvurular TÜBİTAK sayfası üzerinden yapılacak.
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TÜBİTAK PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARDA OLACAK?
Personel alımı, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri bünyesinde gerçekleştirilecek. Başkanlık, Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Raylı Ulaşım Teknolojileri, Ulusal Metroloji Enstitüsü, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Müdürlüğü, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü, Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü birimlerde görev almak üzere farklı pozisyonlarda alımlar yapacak.
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