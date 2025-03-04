Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TÜBİTAK 737 personel alımı başvurusu nereye yapılır, kadro dağılımı nasıl, başvurmak için son gün ne zaman?

        TÜBİTAK 737 personel alımı başvuruları sürüyor! TÜBİTAK başvuruları ne zaman bitiyor?

        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), çeşitli kadrolarda istihdam edilmek üzere 737 personel alımı gerçekleştiriyor. Adaylar, 10 Mart'a kadar 'kariyer.tubitak.gov.tr' adresi üzerinden başvurularını yapabilecek. Bu alımlarla TÜBİTAK, bilim ve teknoloji alanındaki projelerini daha da güçlendirmeyi ve Türkiye'nin ulusal ve uluslararası çalışmalarına katkı sağlayacak uzman kadrosunu genişletmeyi hedefliyor. İşte, başvuru sürecine dair detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 11:00 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TÜBİTAK, 737 yeni personel alımı için başvuru süreci devam ediyor. Adaylar, başvurularını TÜBİTAK’ın resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapabilecek. İşe alınacak personeller, ilgili pozisyonlara göre Ankara veya Gebze-Kocaeli’nde istihdam edilecek. Peki, TÜBİTAK hangi kadrolar için alım yapacak, başvuru için son gün ne zaman?

        • 2

          TÜBİTAK 737 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

          TÜBİTAK 737 personel alımı için başvurular 17 Şubat ile 10 Mart 2025 saat 17.00'ye kadar alınacak. Başvurular TÜBİTAK sayfası üzerinden yapılacak.

          TÜBİTAK 737 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          TÜBİTAK PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARDA OLACAK?

          Personel alımı, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri bünyesinde gerçekleştirilecek. Başkanlık, Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Raylı Ulaşım Teknolojileri, Ulusal Metroloji Enstitüsü, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Müdürlüğü, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü, Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü birimlerde görev almak üzere farklı pozisyonlarda alımlar yapacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Edip Akbayram'a veda
        Edip Akbayram'a veda
        Dusan Tadic fırtınası!
        Dusan Tadic fırtınası!
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Belgesiz Macaw papağanı satışına 617 bin TL ceza!
        Belgesiz Macaw papağanı satışına 617 bin TL ceza!
        Kanada'dan ABD'ye misilleme
        Kanada'dan ABD'ye misilleme
        Habertürk Anasayfa