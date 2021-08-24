TÜBİTAK, 37 bilimsel müsilaj projesini destekleyecek

|
No
|
Yürütücü
|
Proje Adı
|
Kuruluş
|
|
ALİ ERTÜRK
|
Marmara Denizi ve Yakın Çevresine Ulaşan Karasal Besin Elementi Yük Bileşenlerinin Belirlenmesini Sağlayan Bir Hesap Sisteminin Tasarımı ve Yapılandırılması
|
İÜ
|
|
ARZU KARAHAN
|
Marmara Denizi'nde Oluşan Müsilajın Kaynağının ve Barındırdığı Organizma Gruplarının 16s Amplikon Dizileme ve Metabarkodlama Metotları Ile Araştırılması
|
ODTÜ
|
|
ASIM MUSTAFA MANTIKCI
|
Marmara Denizi'nde Plankton Metabolizması ve Müsilajın Oksijen Tüketimine Etkisi
|
ODTÜ
|
|
AYCAN GÜNDOĞDU
|
Marmara Denizi Müsilaj Mikrobiyomunun Shotgun Metagenom Dizileme İle Ortaya Çıkarılması ve Mikrobiyom Ağında An
|
Erciyes Ünv.
|
|
AYŞEGÜL AKPINAR
|
Marmara Denizinin Kirlilik Yükünün Hafifletilmesinde Yenilikçi ve Ekolojik Bir Çözüm Olan Fitoremediasyon
|
Bilecik Şeyh Edebali Ünv.
|
|
BANU KAŞKATEPE
|
Marmara Denizi Enterik Patojenlerine Özgü Litik Bakteriofajlar İle Etkin Biyosürfaktan Ramnolipidin Birlikte Kullanımının Müsilaj Üzerine Olası Etkinliğinin Belirlenmesi
|
AÜ
|
|
BENAL GÜL
|
Müsilajın Yapay Resif Süksesyonu ve Balıkçılık Verimliliği Üzerinde Etkisi
|
İÜ
|
|
CAHİDE ÇİĞDEM YIĞIN
|
Müsilajın Posidonia Oceanica Çayırları ile Balık Tür Çeşitliliğine Etkilerinin Belirlenmesi ve Restorasyon Çalışmaları
|
ÇOMÜ
|
|
DEVRİM TEZCAN
|
Müsilaj İçin Oşinografik Erken Uyarı Sistemi
|
ODTÜ
|
|
EMRAH ŞIK
|
Arıtma Çamuru Yönetiminde Sıfır Atık Yaklaşımı: Nütrient Geri Kazanımı
|
TÜBİTAK- (MAM)
|
|
EMRE KESKİN
|
Bandırma Körfezi ve Çanakkale Boğazı'nda Müsilajın Su Kolonunda ve Deniz Tabanındaki Biyoçeşitliliğe Etkisinin Metabarkodlama ile Araştırılması ve Biyoizleme Belirteçlerinin Geliştirilmesi
|
AÜ
|
|
ERGÜN TAŞKIN
|
Marmara Denizi ve Kuzey Ege Denizi'nde Müsilajın Makroflora (Makroalgler ve Deniz Çayırları) Üzerine Etkisi
|
MANİSA CELAL BAYAR Ü.
|
|
GÜLŞEN ALTUĞ
|
Müsilajin Biyolojik Bertarafında Kullanılan Yerli Deniz Bakteri İzolatlarının (Ydbk) Deniz Canlıları Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
|
İÜ
|
|
GÜLSİMA DİLEK USLUER
|
Müsilajın Marmara Denizi'nin Mikrobiyal Çeşitliliği Üzerindeki Et
|
TÜBİTAK- (MAM)
|
|
GÜNAY ERPUL
|
Eko-Bataklık Sistem Hizmetleri: Ekonomik Su, Karbon, Besin Elementi ve Madde Geri Kazanımları ve Müsilaj Oluşumunun Durdurulması
|
AÜ
|
|
HALE ÖZGÜN ERŞAHİN
|
Müsilajla Mücadelede Az Yer Kaplayan Yenilikçi Arıtma Teknolojilerinin Uygulanması ve Su Geri Kazanımı
|
İTÜ
|
|
HATİCE FUNDA YERCAN
|
Marmara Denizinde Müsilaj Oluşumunda Deniz Taşımacılığının ve Balıkçılık Faaliyetinin Bütünleşik Etkileşiminin Değerlendirilmesi ve İyileştirilme Stratejileri Geliştirilmesi
|
PİRİ REİS Ü.
|
|
HÜSEYİN BEKİR YILDIZ
|
Müsilajın Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Denizel Müsilaj Agregatlarından İzole Edilen Mikroalglerin Hidrojen ve Fotoakım Üretimi İçin Biyolojik Fotovoltaik Güneş Hücrelerinde Kullanılması
|
KTO KARATAY Ü.
|
|
İSKENDER GÖKALP
|
Müsilaj Oluşmasını Kaynağında Önlemek İçin Bütünsel Yaklaşım
|
ODTÜ
|
|
İSMAİL BURAK DABAN
|
Marmara Denizi'nde Müsilajın Pelajik ve Bentik Balıkların Erken Yaşam Evreleri Üzerine Etkisi
|
ÇOMÜ
|
|
İZZET BURÇİN SATICIOĞLU
|
Marmara Denizindeki Müsilajın Mikrobiyal Biyoçeşitlilik, Halk Sağlığı ve Su Hayvanları Sağlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması
|
Erciyes Üniv.
|
|
MELEK İŞİNİBİLİR OKYAR
|
Marmara Denizi ve Kuzey Ege'de Müsilaj Yapısının ve Müsilaj Yapısıyla Bağlantılı Plankton Aşırı Artışlarının Dna Metabarkodlama Yöntemi ile Biyolojik İzlemesi
|
İÜ
|
|
MELTEM ÇELEN
|
Deniz Müsilajı Oluşumunu Tetikleyen Temel Nütrient Madde Kaynaklarının Iki Farklı Karakterdeki Havza Özelinde Araştırılarak Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi
|
Gebze Teknik Üniv.
|
|
MUHARREM BALCI
|
Mikroalg-Bakteri Mikrobiyomunun Müsilaj Oluşumu ve Biyokütle Üretimine Etkisi
|
İÜ
|
|
MÜMTAZ KARATAŞ
|
Otonom İnsansız Deniz ve Hava Araçları ile Optimizasyon ve Yapay Zeka Temelli Müşterek Müsilaj Temizleme Yaklaşımı
|
Milli Savunma Üniv.
|
|
MUSTAFA KOÇAK
|
Atmosferik Markro/Mikro Besin Tuzu Girdilerin Marmara Denizi'nde Gözlenen Müsilaj Olayları Üzerindeki Olası Etkileri
|
ODTÜ
|
|
NEBİYE MUSAOĞLU
|
Bilgi Teknolojileri Kullanarak Marmara Denizi'ne Özgü Kirlilik Takip Sisteminin Altyapısının Oluşturulması
|
İTÜ
|
|
NESLİHAN ÖZDELİCE
|
Müsilaja Neden Olan Fitoplanktonik Organizmalar İle Halk Sağlığını Tehdit Eden Toksin Üreten Türlerin Ortam Faktörleriyle İlişkisinin Ortaya Konması ve Besin Ağına Etkisinin Belirlenmesi
|
İÜ
|
|
NUR EDA TOPÇU ERYALÇIN
|
Müsilajın Marmara Denizi Prens Adaları Bölgesi
|
İÜ
|
|
NURAY ERKAN ÖZDEN
|
Marmara Denizi'nden Avlanan Su Ürünlerinde Müsilajın Halk Sağlığı Bakımından Etkilerinin Değerlendirilmesi
|
İÜ
|
|
SENİHA ESEN YÜKSEL ERDEM
|
Çoklu Uydu Sensörleriyle, Çok Bantta ve Çoklu Çözünürlüklerde Müsilaj Tespiti ve Takibi
|
Hacettepe Ünv.
|
|
SİBEL ZEKİ
|
Marmara Denizi Müsilajının Patojen Barındırma Potansiyeli ve Bakteriyel Çeşitliliğe Olan Etkisinin Değerlendirilmesi
|
İÜ
|
|
SİNAN UYANIK
|
Marmara Denizi'nde Denizcilik Taşımacılığı Kaynaklı Kirliliğin Müsilaj Oluşumuna Etkisi
|
Bursa Teknik Üniv.
|
|
TÜLAY ÇOKACAR
|
Ekstrem Rüzgar ve Yağmur Koşullarında İstanbul Boğazı Akıntısı ile Marmara Denizi’ne Dağılan Kısa Süreli/Sporadik Besin Tuzu Yükü ve Müsilaj Oluşumunda Etkisi
|
İÜ
|
|
TÜRKER TÜRKEN
|
Atiksularda Kirlilik Yükü Azaltımı İçin Yenilikçi Hibrit Membran Biyoreaktör (If-Mbr) Arıtma Teknolojisinin Araştırılması
|
İTÜ
|
36.
|
YASİN ARSLANOĞLU
|
Müsilajın Gemi Makine Sistemleri Üzerindeki Sosyoekonomik Etkileri ve Risk Analizi Değerlendirmesi
|
İTÜ
|
37.
|
ZİNET SELMİN BURAK
|
|
Uv-C Işınlamasının Müsilaj Bertarafı Üzerinde Çevresel ve Ekonomik Etkisinin Araştırılması
|
İÜ
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