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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Deniz Çakır, Engin Alkan, Fatih Al, Mert Şişmanlar'ın rol aldığı müzikli komedi oyunu "Tarla Kuşuydu Juliet" önceki akşam perdelerini açtı.

Shakespeare'in ünlü aşıkları Romeo ve Juliet'i, günlük hayatta ve çığırından çıkmış bir evlilik içinde sahneye taşıyan oyunu izlemeye Tuba Ünsal, Özge Özberk, Alper Saldıran, Sercan Badur, Metin Uca, Nevra Serezli, Suna Keskin, Özgür Özberk, Miro Gerede ve Halim Ercan gibi ünlü isimler katıldı.

"BUNUN YERİ BURASI DEĞİL"

Tuba Ünsal, oyunu izlemeye yalnız başına katıldı. Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, bir dönem büyük aşk yaşadığı Mustafa Sandal'ın "Beni Ağlatma" adlı kitabı ile ilgili sorulan sorulara, "Bunun yeri burası değil" diyerek cevap verdi.

"MUHTEŞEM BİR İLİŞKİMİZ VARDI"

Sandal, geçtiğimiz aylarda konser vermişti. Sandal, dinleyenler arasında yer alan eski sevgilisi Tuba Ünsal'a sahneden seslenmişti. Sandal, eski aşkına şunları söylemişti:

Giriş, gelişme ve sonuç olarak muhteşem bir ilişkimiz vardı. Hatta o dönem yazmış olduğum, 'Tek Geçerim' şarkısı giriş, 'Pazara Kadar' şarkısı gelişme 'Kopmam Lazım' parçası ise ikimiz için de muhteşem bir gol oldu.