Köpek saldırısına uğradı

Eski manken Tuğba Altıntop, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı. Altıntop'un yüzüne 50'den fazla dikiş atıldı.

"TEDAVİ SÜRECİNDEYİM"

Tuğba Altıntop, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yaşamış olduğum elim bir olaydan dolayı şu an hastaneden çıkıp evde tedavi sürecindeyim. Yaşadığım bu şansız olay kısa süreliğine çıktığım tatilde akita cinsi bir köpeğin saldırısına maruz kaldım. Şu an yüzümün belirli bölgelerinde yaklaşık 50'den fazla dikiş atıldı. Bu vahim olay benim iş hayatımı her ne kadar olumsuz olarak etkileyeceği düşünülse de işimi yapmaya devam edeceğim.

Bir hayvan sever ve kendim de köpek besleyen biri olarak bu olay bana tanımadığım karakterini bilmediğim hayvanlara temkinli olmadan yanaşmamayı öğretti. Fakat bu benim hayvanları bundan sonra da sevmeyeceğim anlamına gelmeyecek. Bundan sonraki hayatımda görselleğimle olmasa bile yaşanmışlıkları bana kattığı tecrübelerimle sahne önünde ve arkasında sizlerle olmaya devam edeceğim."