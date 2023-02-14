Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol

TSYD'den, deprem bölgesine destek devam ediyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), depremzede vatandaşlar için yardım çalışmalarına devam ediyor. TSYD üyeleri tarafından hazırlanan gerekli malzemeler, afet bölgesine gönderildi.

Giriş: 14.02.2023 - 20:15 | Güncelleme: ABONE OL
TSYD'den, deprem bölgesine destek devam ediyor
İHA

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrasında spor camiasından da bölgeye destekler sürüyor. TSYD de afetzedeler için bölgeye ihtiyaç ürünlerini göndermeye devam ediyor. Üyeler tarafından hazırlanan kıyafet, battaniye, powerbank, ayakkabı gibi malzemeler, deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.
TSYD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Karagöl, dernek olarak felaketin acısını biraz da olsa dindirmek için bölgeye yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, “Üyelerimiz sağ duyulu insanlar, gazeteci dostlarımız olarak bir kamyon malzeme topladık. Deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyacı olan malzemeler mevcut. Aracı bugün akşam yola çıkarıyoruz, yarın sabah Hatay’a varmış olacak. Bundan sonra yardımlarımız devam edecek. İnşallah, biz de Türkiye Spor Yazarları Derneği olarak katkı sağlayabildiysek ne mutlu bizlere” ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
ABD'den 'tanımlanamayan cisimler' açıklaması
ABD'den 'tanımlanamayan cisimler' açıklaması
Miraç Kandili tarihi ve önemi
Miraç Kandili tarihi ve önemi
NATO'dan depremde hayatını kaybedenlere 'saygı duruşu'
NATO'dan depremde hayatını kaybedenlere 'saygı duruşu'
Kentin simgesi saat 04.17'de durdu
Kentin simgesi saat 04.17'de durdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.