        TSK'nın askeri eğitim programı Habertürk'te: 48 Ülkeden 7 bin 150 asker eğitilecek

        TSK'nın askeri eğitim programı Habertürk'te: 48 Ülkeden 7 bin 150 asker eğitilecek

        Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın dört bir tarafında pek çok ülkeye askeri eğitim veriyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugüne kadar 67 ülkeden 54 bini aşkın asker, Türk ordusu tarafından eğitildi. Peki bu süreç ne zaman başladı? Yeni dönemde TSK'nın eğitim programı nasıl şekillenecek? Habertürk'ten Serkan Şimşek'in haberi..

        Giriş: 24.08.2025 - 12:28 Güncelleme: 24.08.2025 - 12:28
        TSK'nın askeri eğitim programı Habertürk'te
        Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt dışına yönelik askeri eğitim faaliyetlerini 1950'li yıllardan sonra başlattı. Özellikle 1952'de NATO'ya giriş ve Kore Savaşı tecrübesi bu süreci hızlandırdı.

        Türkiye'nin ilk resmi ve düzenli askeri eğitim verdiği ülke ise Pakistan oldu. O yıllarda iki ülke arasındaki askeri iş birliği kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, Pakistanlı subay ve astsubaylara eğitim vermeye başladı.

        TSK 67 ÜLKEDEN 54 BİN 576 ASKERE EĞİTİM VERDİ

        Eğitim süreci; Azerbaycan, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Balkan ülkeleri ve Afrika ile devam etti. Türk Ordusu, toplam 67 ülkeden 54 bin 576 askere eğitim verdi. Bu eğitimlerin bir kısmı Türkiye'deki kışlalarda yapılırken bazıları ise eğitim verilen ülkenin coğrafi şartlarında yapıldı. Şu anda ise halihazırda ülkemizde bin 367 misafir askeri öğrenci bulunuyor.

        Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önümüzdeki eğitim programına bakıldığında 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için 48 ülkeden 7 bin 150 askeri personele eğitim planlandığını görüyoruz. Bir sonraki dönem için ise 43 ülkeden 4 bin 51 askere TSK tarafından eğitim verilmesi hedefleniyor.

        SURİYE’YE ASKERİ EĞİTİM NE ZAMAN VERİLECEK?

        Türkiye'nin askeri eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere imzaladığı son anlaşma Suriye Hükümeti ile oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Suriyeli mevkidaşının imzaladığı mutabakat muhtırası ile söz konusu eğitim kapsamında resmi bir adım atıldı.

        Bu anlaşmanın imzalanmasının ardından Suriye Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet, Ankara'yı ziyaret etti. Milli Savunma Üniversitesi'nde incelemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, karşılıklı ziyaretlerin artarak devam edeceğini belirtirken, Suriye'ye verilecek eğitimin gelecek yılın başından itibaren başlaması öngörülüyor.

        Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın dört bir tarafındaki ülkeler ile imzalanan anlaşmalar kapsamında askeri iş birliğini geliştirmek ve birlikte çalışılabilirliği artırmak amacıyla eğitim ve danışmanlık sağlamaya devam ediyor.

