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Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK),Esad rejiminin saldırılarını yoğunlaştırdığı İdlib’de sivilleri korumak ve rejim güçlerinin ilerleyişini durdurmak için yeni askeri noktalar oluşturuyor.

Türk askeri Halep ve İdlib’de muhaliflerin bulunduğu yerleşim birimlerine ilerleyen rejim ordusunun İdlib’e yaklaşmasını engelliyor. TSK, Türkiye sınırına birkaç kilometre mesafedeki İdlib’in kuzeyinde yer alan Dana kasabasındaki mevzilerini güçlendirdi.

TSK’nın ayrıca rejimin ilerleyişini durdurmak için Halep'in batısındaki Atarib kasabasına konuşlandığı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AN MESELESİ

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz. Daha açık ifadeyle bir harekat an meselesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Şu ana kadar arzu ettiğimiz neticeye ulaşılamadı. Masada bizim istediğimiz yerin çok uzağındayız. Türkiye, İdlib konusunda kendi harekat planlarını uygulamak üzere hazırlığını yapmıştır. Bir gece ansızın gelebiliriz. Daha açık ifadeyle bir harekat an meselesidir" ifadelerini kullandı.

AKAR'DAN MESAJ: ÇEKİLME SÖZ KONUSU DEĞİL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki gelişmelere ilişkin, "Herhangi bir şekilde gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil. Onlara karşı bir şey yapıldığı takdirde misliyle mukabele edeceğimizi de söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bu ateşkesin sağlanabilmesi, akan kanın durabilmesi için süratle tarafların Soçi mutabakatındaki taahhütlerine uymasını bekliyoruz. Biz uyduk, diğer tarafların da uymasını bekliyoruz" dedi.

Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada milyonlara varan insan evini, barkını terk etti. Çoluk, çocuk, kadın, yaşlılar, zor arazi ve hava koşullarında, yağmurun, karın altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bizler de elimizden geldiğince özellikle bu insani dramı düzeltmek, ona bir çare bulmak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Kızılayımızla, AFAD ile el ele vererek, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ellerinden gelen gayreti göstermek suretiyle oradaki insanlık dramını, trajediyi, milyonların çektiği acıyı olabildiğince azaltmaya, ona bir merhem olmaya çalışmaktayız. Rejim karadan ve havadan saldırılarıyla gerçekten insanlık dışı faaliyet göstermiştir. Hastaneleri, okulları, yerleşim yerlerini vurdular. Her ne kadar onları inkar etseler de bunların fotoğrafları, videoları her tarafta mevcut. Dolayısıyla öncelikle, özellikle bu saldırıların durdurulması, akan kanın durdurulması, ateşkesin sağlanması, birinci amacımız bu. Diğer taraftan da Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri, daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmış olan görüşleri, talepleri, ilkeleri aynen koruyoruz, muhafaza ediyoruz. Soçi anlaşması diyoruz, Astana mutabakatı ve Adana mutabakatı diyoruz. Bunlardaki ilkeler neyse tarafların bunlara uymasını bekliyor, bunu talep ediyoruz."

İDLİB'E 3 TIR İNSANİ YARDIM GÖNDERİLDİ

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere 3 TIR insani yardım malzemesi dualarla gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu tarafından Eyyübiye Kaymakamlığı ve Suriyeli İş Adamları Derneği öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen 3 TIR insani yardım malzemesi, Yenice Mahallesi'nde düzenlenen törenle İdlib’e gönderildi.

Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, törende Suriye’nin İdlib kentinde, insani dram yaşandığını belirterek, hayırseverlerden toplanan yardımları göndereceklerini belirti. Ünal, “İdlib'de yaşanan dramı görmemek imkansız. Bizim onlar için öncelikli yapacağımız dua etmek, ardından bu soğuk kış günlerini atlatmaları için sığınacakları bir çadır, giysi, yiyecek ve içecek temin etmek. Bizler de imkanlarımız çerçevesinde yardımlarımızı topluyoruz. Oraya bir an önce ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

BM'DEN 42 TIR YARDIM

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 42 TIR, insani yardım malzemesi gönderildi.

BM´nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR'lar Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından İdlib'e hareket eden konvoydaki insani yardım malzemeleri, bölgedeki sivillere dağıtılacak.