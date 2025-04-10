"Trump Türkiye'yi ziyaret edebilir"

ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek ay, Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesi bekleniyor.

CNN'in haberine göre, Trump Orta Doğu turunu tamamladıktan sonra Türkiye'ye de ziyaret düzenleyebilir.

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CNN'in başmuhabirlerinden Alex Marquardt, haberini ismini vermediği kaynaklara dayandırdı.

BAKAN FİDAN'DAN MUHTEMEL GÖRÜŞMEYE DAİR AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk yayınına katılmış ve gündemi değerlendirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi hakkında ABD Başkanı Trump'ın yaptığı açıklamaların sorulması üzerine Bakan Fidan, "Sayın Trump, Cumhurbaşkanımıza saygı duyuyor lider olarak. Cumhurbaşkanımızla iyi bir ilişkisi var." dedi.

Fidan, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu noktada takdir etmesinin aslında "başarıya olan saygısının, teveccühünün de bir göstergesi" olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın ne zaman görüşeceğinin sorulması üzerine Fidan, bunun için irade beyanının her iki lider için de "mümkün ve uygun olan en kısa zamanda" olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinde hangi konular üzerinde durdukları sorulan Fidan, Suriye'nin, İsrail tarafından bombardımana tabi tutulmasının bir an önce son bulması da dahil birçok konuyu ele aldıklarını belirtti.