Trump'tan 'Roket Adam' açıklaması

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Florida'da başlayan "Tarih Turu" adlı etkinliğinin ilk gecesinde ilginç açıklamalarda bulundu.
Trump, FLA Live Arena'da alığa yaptığı konuşmada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a Elton John'un "Roket Adam" aslı şarkısını içeren bir kaset ve onu çalması için bir "makine" verdiğini açıkladı.
"HER YERE ROKET GÖNDERMEYİ SEVİYORSUN"
Trump, "Makinenin Güney Kore'de yapılmadığından emin oldum" diye şaka yaparak, Kim’e "Sana bir iyilik yaptım çünkü her yere roket göndermeyi seviyorsun" dediğini ifade etti.
Trump, Kim’in daha önce Elton John'un Roket Adam şarkısını hiç duymadığını söylediğini belirterek, "Bu şarkıyı ve bu takma adı senin için seçtim. Çünkü seni bir at üzerinde, Japonya üzerinden uçan bir roketin üzerinde oturuyormuş gibi görebiliyordum, seni böyle hayal edebiliyordum" dediğini aktardı.
Trump, Kuzey Kore liderini ilk kez 2017'de Twitter'da "Roket Adam" olarak adlandırmıştı. Trump aynı hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki konuşmasında ve ABD Başkanlığı boyunca Kuzey Kore lideri için bu takma adı kullanmaya devam etmişti.
Güney Kore gazetesi Chosun Ilbo, 2018'de Washington kaynaklarına göre, ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Başkan Trump tarafından Kuzey Kore liderine Elton John'un imzalı bir Roket Adam CD'si getirdiğini bildirmişti.
TARİH TURU
Trump ile ABD'li tarihçi ve gazeteci Bill O'Reilly'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Tarih Turu" adlı etkinlik, Trump yönetimin daha önce "duyulmamış gerçeklerini" açıklayan ve "içeriden bakış açısı" sunan bir dizi konuşmayı içeriyor.
Aralık ayında 4 konuşmanın planlandığı etkinlik için bilet fiyatları 100 dolar ile 7 bin 500 dolar arasında değişiyor.
Bu hafta sonu Florida'daki Sunrise ve Orlando'da, önümüzdeki hafta sonu ise Teksas'taki Houston ve Dallas'ta gerçekleşecek olan Tarihi Tur'un daha sonra devam edip etmeyeceği ise henüz belli değil.
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