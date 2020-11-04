Trump: Seçimi çalmaya çalışıyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, başa baş geçen seçim yarışı devam ederken Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Trump, "Bugün bir açıklama yapacağım. Büyük zafer kazandık! Seçimi çalmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra verilen oylar sayılamaz!" ifadelerini kullandı.