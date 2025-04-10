ABD Başkanı Donald Trump, kabine toplantısında açıklamalarda bulundu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Panama ziyaretine ilişkin bilgilendirmede bulunurken, Donald Trump "Panama'ya çok sayıda asker sevk ettik." dedi.

REKLAM advertisement1

Pete Hegseth ise, Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino'nun ABD'yi önemli bir müttefik olarak gördüğünü ifade ederken, Barack Obama ve diğer başkanların Çin'in Panama üzerinde nüfuzunu artırmasına izin verdiğini dile getirdi.

TRUMP'IN ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Panama Kanalı ile Grönland'ı kontrol edebilmek için gerekirse asker kullanabileceğini ima ederek, "Bu ikisi hakkında size güvence veremem. Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var." demişti

Panama Kanalı ile Grönland'ı kontrol edebilmek için asker kullanmayacağı konusunda taahhütte bulunup bulunmayacağıyla ilgili soruya Trump, "Hayır, bu ikisi hakkında (asker kullanmayacağım konusunda) size güvence veremem. Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var." yanıtını vermişti

Panama Kanalı'nın, ABD ordusu için inşa edildiğini ancak kanalın bugün Çin tarafından işletildiğini savunan Trump, "Panama Kanalı ülkemiz için hayati önem taşıyor. Biz, Panama Kanalı'nı Panama'ya verdik ancak bugün Çin tarafından işletiliyor. Biz bunu Çin'e vermedik." diye konuşmuştu.

HEGSETH'İN ZİYARETİ Hegseth, Panama’da iki gündür devam eden bölgesel güvenlik konferansında konuştu. Çin’in ABD’ye ve bölgeye tehdit oluşturduğunu belirten Hegseth, Çin merkezli şirketlerin, Orta Amerika’da enerji ve telekomünikasyon gibi stratejik sektörlerde arazi ve kritik altyapıları ele geçirdiğini savundu. Hegseth, “Çin ordusunun batı yarım kürede çok büyük bir varlığı var. Uzaya kadar uzanan askeri tesislerle yer istasyonları işletiyorlar. Çin, küresel askeri hırslarını beslemek için ulusların doğal kaynaklarını ve topraklarını kullanıyor. Çin'in balıkçı filoları uluslarımızdan ve halkımızdan yiyecek çalıyor.” dedi. Pekin’in, askeri avantaj ve haksız ekonomik kazanç için Orta Amerika'ya yatırım yaptığını belirten Hegseth, “Çin ile savaş istemiyoruz ve Çin ile savaş kesinlikle kaçınılmaz değil. Ancak birlikte, Çin'in bu yarım küredeki tehditlerini güçlü bir şekilde caydırarak savaşı engellemeliyiz.” diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı ve kanal alanlarının Çin tarafından kontrol edilemeyeceğini açıkça belirttiğini söyleyen Hegseth, bu nedenle Panama'daki ortaklarla kanalı güvence altına almak için yakın bir şekilde çalıştıklarını aktardı.

Hegseth, ayrıca bu yılın ilerleyen zamanlarında Panama'ya ve bölgedeki birkaç ülkeye ABD Deniz Kuvvetleri gemisi konuşlandıracaklarını ve bölgedeki ülkelerle askeri eğitim ile ortak tatbikatlar yapacakları bilgisini paylaştı. ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra şubat ayında Kongre'de yaptığı konuşmada, "Ulusal güvenliğimizi daha da artırmak için yönetimim Panama Kanalı'nı geri alacak." ifadesini kullanmıştı. ABD Başkanı daha önceki açıklamalarında da Panama'daki ABD askeri varlığını artırarak Çin'in buradaki etkisini, özellikle de kanala erişimini azaltmak amacında olduklarını söylemişti. Yıllık değeri yaklaşık 270 milyar dolar olan ABD konteyner trafiğinin yüzde 40'ından fazlasının Panama Kanalı'ndan geçtiği belirtiliyor.