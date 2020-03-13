13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Brezilya basınında çıkan habere göre, geçen hafta ABD ve Brezilya Devlet Başkanlarının katıldığı görüşmelerde yer alan Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulunduğu belirlendi.
Wajngarten, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile Donald Trump'ın yaptığı görüşmede ikili ile sık sık temas halinde bulunmuştu.
Sekreterinde virüsün çıkmasının ardından Bolsonaro da Kovid-19 testi yaptırdı. Bolsonaro'nun ayrıca korona şüphesiyle gözlem altında olduğu belirtildi.
Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Wajngarten, ABD ve Brezilya devlet başkanlarının görüştüğü toplantılara katılmış, birlikte akşam yemeği yemişlerdi. Wajngarten, Instagram hesabından Trump ve ABD Devlet Başkanı Yardımcısı Mike Pence ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.
TRUMP: ENDİŞELİ DEĞİLİM
ABD Başkanı Donald Trump, Wajngarten'in Kovid-19 taşıdığı tespit edilmesi hakkında açıklamada bulunan Trump, endişeli olmadığını dile getirdi. Trump, "Bolsonaro'ya da test yapılmış. Ne olacağını göreceğiz. Endişeli değilim" dedi.
Şu anda piyasada 1 milyon test bulunduğunu, kısa sürede 4 milyon testin dağıtılacağını ve milyonlarcasının da üretim aşamasında olduğunu belirten Trump, "Domuz gribi dönemine bakarsanız ne kadar insan öldü. Uzun süre hiçbir şey yapılmadı ama biz tam tersini yapıyoruz" dedi.
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro da yaşanan olaylardan sonrasında internet üzerinde canlı yayın yaparak gelişmeleri aktardı. Bolsonara İletişim Sekreteri'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra birlikte çalıştığı herkesin test yaptırdığını açıkladı.
Öte yandan Bolsonaro, test sonucunun negatif çıktığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını, henüz testin sonuçlanmadığını vurguladı.
Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, ülkede koronavirüs teşhisi konmuş 60 vakanın bulunduğu bildirildi.
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