        ABD basını: Trump kartelleri hedef almayı değerlendiriyor

        ABD ile Venezuela arasındaki gerilim giderek artarken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'daki kartelleri vurmayı değerlendirdiği ifade edildi. ABD basını, olası saldırıların, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu zayıflatma stratejisi kapsamında olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 18:43 Güncelleme: 06.09.2025 - 18:43
        "Trump kartelleri hedef almayı değerlendiriyor"
        CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu zayıflatmayı amaçlayan daha geniş stratejinin parçası olarak uyuşturucu kartellerine karşı ülke içindeki hedefler dahil askeri saldırılar düzenlemek için çok sayıda seçeneği değerlendirdiğini iddia etti.

        CNN'in ABD hükümetinin planları konusunda bilgi sahibi çok sayıda kaynağa dayandırdığı haberine göre, 2 Eylül'de Venezuela'dan hareket ettiği öne sürülen uyuşturucu yüklü tekneye yönelik saldırı, bu seçeneklerin doğrudan yansıması.

        Bu saldırının Maduro'yu potansiyel olarak iktidardan uzaklaştırmayı amaçlayan çok daha büyük çabanın sadece başlangıcı olduğu iddia edildi.

        Birçok Beyaz Saray yetkilisi ise ABD'nin son haftalarda Karayipler'e önemli miktarda askeri güç sevk ettiğini ve bunun "Maduro'ya bir sinyal" anlamına geldiğini savundu.

        Tomahawk füzeleriyle donatılmış gemiler, Venezuela yakınlarında konuşlanmış durumda

        Tomahawk füzeleriyle donatılmış gemiler, bir saldırı denizaltısı, bir dizi uçak ve 4 binden fazla deniz piyadesi, Venezuela yakınlarında konuşlanmış durumda bulunuyor.

        CNN'e konuşan iki Beyaz Saray yetkilisi, 10 F-35 savaş uçağının da Porto Riko'ya gönderildiğini ve burada deniz piyade birliğinin eğitim tatbikatları yaptığını söyledi.

        Bazı hükümet yetkililerinin bu haftaki ve Venezuelalı uyuşturucu kaçakçılarına yönelik gelecekteki saldırıların, "Maduro'nun etrafındaki kartellerin yasa dışı gelir akışından yararlanan kişiler" üzerinde baskı yaratabileceğine ve onları "Venezuela liderini devirmenin yollarını düşünecek kadar sıkıştırabileceğine" inandıkları öne sürüldü.

        Maduro'nun kendi kararıyla liderlikten ayrılmasının tercih edildiği, yönetimin kasıtlı olarak belirsiz davrandığı ve an itibarıyla Trump'ın Venezuela'daki hedeflere saldırılar düzenlemeye karar verdiğine dair bir işaretin bulunmadığı iddia edildi.

        Öte yandan, iki Beyaz Saray yetkilisi, gelecekte de 2 Eylül'dekine benzer saldırıların yapılabileceği ihtimalini açık bıraktı.

        Yetkililer, Trump'ın ulusal güvenlik ve savunma yetkililerine "teröristleri öldürmek için bir fırsat olursa bunu yapmaları için hemen yeşil ışık yakacağını" söylediğini aktardı.

        Dün saldırıya ilişkin Kongre üyeleri ve seçkin personele yönelik brifingin herhangi bir açıklama yapılmadan aniden iptal edildiği bildirildi.

        Yönetimin saldırının yasal gerekçeleri konusunda herhangi bir ayrıntı ya da bilinen uyuşturucu kaçakçılarını hedef aldığı iddialarını destekleyen kanıtlar sunmadığı öne sürüldü.

        CNN, Beyaz Saray'ın Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley'e 4 Eylül'de gönderdiği mektubu inceledi.

        Mektupta "Gerekli olacak askeri operasyonların kapsamını ve süresini tam şekilde bilmek şu anda mümkün değildir." ifadesi yer aldı.

        ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanıyor

        ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

        Maduro'nun, on yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken ABD Hazine Bakanlığı, 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i, "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" şeklinde tanımlamıştı.

        ABD yönetimi, 8 Ağustos'ta Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

        Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadesini kullanmıştı.

        ​​​​​​​Trump'ın talimatıyla 28 Ağustos'ta Karayipler bölgesinde Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.

