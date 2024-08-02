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        Haberler Dünya Trump'ın "sus payı" davasıyla ilgili konuşma yasağı kararına itirazı reddedildi | Dış Haberler

        Trump'ın "sus payı" davasıyla ilgili konuşma yasağı kararına itirazı reddedildi

        New York Eyalet Temyiz Mahkemesi, Cumhuriyetçi Parti'nin ABD 2024 başkanlık seçimlerindeki adayı Donald Trump'ın, suçlu bulunduğu "sus payı" davası kapsamındaki konuşma yasağı kararına itirazına olumsuz yanıt verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 01:48 Güncelleme: 02.08.2024 - 01:48
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        Trump'ın itirazı reddedildi
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        New York Eyalet Temyiz Mahkemesi'nin beş yargıçtan oluşan heyeti tarafından yapılan açıklamada, Yargıç Juan Merchan'ın, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump'a verdiği konuşma yasağının mahkeme sonuçlana kadar devam etmesi gerektiği yönündeki kararının doğru bulunduğu belirtildi.

        Temyiz Mahkemesi'nin kararında, Merchan'ın "dilekçe sahibinin (Trump'ın) ABD Anayasası'nın Birinci Maddesi'nde yer alan hakları ile ceza davalarında adaletin doğru uygulanmasını sağlamada mahkemenin tarihi kararlığı ve ilgili kişilerin tehdit, sindirme, taciz ve zarardan uzak olma hakkını uygun şekilde tarttığı" teyit edildi.

        Mahkeme heyeti ayrıca, Bölge Savcısı Alvin Bragg'in, "Bölge Savcılığı personelinin aldığı tehditlerin önemli ve yakın bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini" gösteren deliller sunduğunu belirtti.

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        Kararda, "Temel ceza davası devam ettiği için, Yargıç Merchan, dar kapsamlı korumaları sürdürmek suretiyle yargı yetkisini aşacak bir harekette bulunmamıştır." ifadesi yer aldı.

        Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung, Merchan'ın emrinin "açıkça Amerikan karşıtı" olduğunu savunurken, Trump'ın bu yasak kararına "güçlü bir şekilde karşı çıkmaya devam ettiğini" kaydetti.

        "SUS PAYI" DAVASI

        Eski ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından yargılanması için suçlanmıştı.

        Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump'ın 15 Nisan'da New York'ta yargılanmasına başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda 31 Mayıs'ta mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu. Trump'ın cezasının belirleneceği duruşma 11 Temmuz tarihine bırakılmıştı.

        ABD Yüksek Mahkemesi de dün, hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için eski Başkan Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna hükmetmişti.

        Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla, eski Başkan'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #trump
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