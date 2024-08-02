9 yaşındaki çocuğa taciz iddiası
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir kişinin 9 yaşındaki çocuğa tacizde bulunduğu iddia edildi. Kalabalık zanlıyı darbetmek istedi, polis olaya müdahale etti
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Başakşehir'de, 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
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Alınan bilgiye göre, Güvercintepe Mahallesi 44 Sokak'ta madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Y.B'nin 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine polis olay yerine geldi.
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Şüpheliyi darbetmek isteyenlere izin vermeyen polis, gözaltına aldığı Y.B'yi zırhlı araçla polis merkezine götürdü.
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Zanlının evinin önünde toplanan mahalle sakinleri, Y.B'nin ikametini taşladı.
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Emniyet güçleri, uyarılara rağmen bölgeden ayrılmayan vatandaşları biber gazıyla müdahale ederek dağıttı.
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Polisin bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.
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