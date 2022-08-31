Trump'ın evine baskında belgeler böyle ele geçirilmiş

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New York Times'ın haberine göre Trump'ın Mar-a-Lago'daki evinde 36 sayfalık arama listesinde ele geçirilenler arasında, eski ABD Başkanı'nın ofisindeki masalarda 3 adet özel sınıflandırılmış belge, konutta bazıları çok gizli olmak üzere sınıflandırılmış 13 kutu veya 100'den fazla belgenin bulunduğu ifade edildi.

FOTOĞRAF BASINLA PAYLAŞILDI Bu, eski Trump'ın avukatlarının, hükümetin talep ettiği tüm materyalleri iade ettiklerini iddia ederken teslim ettikleri gizli belgenin iki katı olduğu anlamına geliyor. Adalet Bakanlığı, mahkeme dosyasına eski Başkan Donald J. Trump'ın Florida'daki evinden ele geçirilen belgelerin bir fotoğrafını da ekledi ve bu da basınla paylaşıldı.

"SORUŞTURMAYI ENGELLEMEK İÇİN ÇABA SARFEDİLDİ" Trump'ın hükümet belgelerini alıkoyduğuna ilişkin soruşturma, Ulusal Arşiv yetkililerinin 2021'de belgeleri geri almak için gerçekleştirdikleri nispeten basit bir girişim olarak başlamıştı. Müfettişler, Adalet Bakanlığı'nın Bay Trump'ın ofisine gizli işaretli kalan belgeler için bir mahkeme celbi göndermesinden sonra, Mar-a-Lago'daki depodan 'hükümet kayıtlarının muhtemelen gizlendiğine ve kaldırıldığına' dair kanıtlar elde etti. Hükümet dosyasına göre bu, savcıların "soruşturmayı engellemek için çaba sarf edildiği" sonucuna varmasına neden oldu. Adalet Bakanlığı'nın çabaları ise Mayıs ayında başladı. Ulusal Arşiv'in daha önce Mar-a-Lago'dan aldığı 15 kutu belgeyi inceledi ve aylarca Trump'ın temsilcilerinden kayıp kayıtları iade etmelerini istedi. Büro, ilk aşamada 184 gizli belge buldu. 11 Mayıs'ta, departman avukatları, eski başkan tarafından teslim edilmeyen, sınıflandırılmış olarak işaretlenen tüm materyalleri almak için bir mahkeme celbi aldı. 3 Haziran'da FBI 17 çok gizli etiketli dahil olmak üzere sınıflandırılmış işaretlere sahip 38 ek belgeyi ele geçirdi.

8 AĞUSTOS'TA ARAMA GERÇEKLEŞTİ Ancak açıklamaya göre Trump'ın bu ziyaret sırasında hazır bulunan avukatlarından biri, hükümet personelinin depoda kalan kutuları açmasını veya içine bakmasını açıkça yasakladı ve hükümetin sınıflandırma işaretli hiçbir belgenin kalmadığını doğrulaması için hiçbir fırsat vermedi. Trump'ın ekibi ayrıca, bakanlığın ulusal güvenlik bölümüne, Trump'ın dosyaların resmi “sorumlusu” olarak Christina Bobb olarak açıkadı. Bobb ifadesinde "özenli" bir arama yapıldığını ve mahkeme celbine yanıt veren tüm belgelerin iade edildiğini yazdı. Ancak kolluk kuvvetleri kısa süre sonra ifadenin doğru olmadığına dair kanıtlar geliştirdi. FBI Adalet Bakanlığı dosyalamasında, 11 Mayıs mahkeme celbine verilen yanıtın eksik olduğunu ve 3 Haziran'da hükümete verilen yeminli tasdike rağmen gizli belgelerin binada kaldığını gösteren birden fazla kanıt kaynağı ortaya çıkardı. Adalet Bakanlığı, Mar-a-Lago'nun içinden güvenlik kamerası görüntüleri için en az bir mahkeme celbi daha aldı ve 8 Ağustos'ta gerçekleştirilen baskın gerçekleşti. Trump, kendi adına, hukuk ekibinin performansıyla ilgili endişeleri reddetti ve nihayetinde galip geleceğini söyledi. Soruşturma ise daha fazla belgenin çıkacağı ve bu durumun Trump'ın aleyhine olacağını gösteriyor. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.