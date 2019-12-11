Başkan Trump Thanos'a özendi

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Başkan Donald Trump'ın sosyal medya ekibi tarafından yönetilen 'Trump Savaş Odası' (Trump War Room) adlı Twitter hesabında paylaşılan bir video klip tartışmalara yol açtı.

ABD liderinin ekibi dün, Marvel Stüdyoları'nca çekilen ünlü süper kahraman serisi Avengers'taki kötü karakter Thanos’a gönderme yaparak, Trump'ın rakiplerini parmağını şıklatmasıyla yok ettiğini gösteren video klibini bahsi geçen Twitter hesabından paylaştı.

Paylaşımda video klibin üzerinde, "Demokratlar, sahte azil soruşturmalarını istedikleri kadar zorlayabilir. Başkan Trump'ın tekrar seçilmesi kaçınılmaz" ifadeleri yer aldı.

​Video klipte, kafası Thanos'un vücudu üzerine yerleştirilen Trump, "Ben kaçınılmazım" dedikten sonra parmağını şıklatıyor, ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin aralarında olduğu Demokrat Parti üyeleri yok oluyor.

'YANLIŞ SAHNE SEÇİLDİ'

Thanos'un yaratıcısı Jim Starlin video klibini kınarken, klipte yanlış sahnenin kullanıldığını söyledi. Starlin, sahnenin aslında Thanos'un Robert Downey Jr tarafından canlandırılan Iron Man (Tony Stark) karakteri tarafından alt edildiği sahne olduğunu belirtti.

Marvel hayranı bir Twitter kullanıcısı ise, Thanos'un yer aldığı bir çizgi romanda, Başkan Trump'a ait otellerden birisini yok ettiğini hatırlattı.

Trump taraftarları daha önce de popüler film ve dizilerdenden sahneleri ABD liderine reklam malzemesi yaptıkları gerekçesiyle eleştirilere hedef olmuştu.