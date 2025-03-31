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        Haberler Dünya Trump'ın dış ticaret politikalarıyla ilgili anket | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'ın dış ticaret politikaları halk nezdinde onaylanmıyor

        ABD Başkanı Donald Trump, dış ticaret politikalarında gümrük vergilerini sıklıkla gündeme getirirken, yapılan bir ankette ABD halkının yüzde 60'ının Trump'ın dış ticaret politikalarındaki tutumunu onaylamadığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 19:59 Güncelleme: 31.03.2025 - 19:59
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        Trump'ın dış ticaret politikalarıyla ilgili anket
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        Associated Press (AP)-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından 20-24 Mart'ta yapılan ankete, 1229 yetişkin ABD'li katıldı.

        Katılımcılar, Trump'ın başkanlık görevini yürütüşünün yanı sıra düzensiz göçmen, ekonomi, ticaret, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail-Filistin konusu gibi çeşitli politikalarındaki tutumunu değerlendirdi.

        Buna göre, katılımcıların yüzde 49'u Trump'ın düzensiz göçmen politikalarını desteklediğini, yüzde 50'si ise desteklemediğini belirtti.

        Trump'ın İsrail-Filistin meselesine ilişkin tutumunu, katılımcıların yüzde 54'ü onaylamadığını, yüzde 44'ü onayladığını ifade etti.

        Öte yandan, Trump'ın tarife kararlarına çeşitli ülkeler tepki gösterirken, katılımcıların yüzde 60'ı ABD Başkanı'nın diğer ülkelerle ticaret görüşmelerindeki tutumunu onaylamadıkları, yüzde 38'i ise onayladıkları görüşünü paylaştı.

        Ayrıca katılımcıların yüzde 56'sı Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin tutumunu desteklemediğini belirtirken, yüzde 41'i desteklediğini kaydetti.

        Anketin sonuçları, katılımcıların yüzde 56'sının genel olarak Trump'ın başkanlık yönetimini onaylamadığını, yüzde 42'sinin onayladığını ortaya koydu.

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