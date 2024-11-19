Trump'ın Adalet Bakanı adayı Gaetze, "2 kadına cinsel ilişki için para ödediği" suçlaması

ABD Temsilciler Meclisi Etik Komisyonunda hakkında yürütülen soruşturma dolayısıyla tartışılan Gaetz ile ilgili yeni bir gelişme kamuoyuna yansıdı.

Amerikan CBS News kanalına konuşan ve Gaetz aleyhinde Kongre'deki soruşturmada ifade veren 2 kadının avukatı Joel Leppard, Gaetz'in müvekkillerine cinsel ilişki karşılığında para ödemesi yaptığını savundu.

Leppord, adları açıklanmayan 2 kadının, Temsilciler Meclisi Etik Komitesinde verdikleri ifadede söz konusu suçlamayla ilgili tüm detayları anlattıklarını, ilgili belgeleri de komiteye sunduklarını belirtti.

Buna göre 2 kadın, 2017'den 2019 Ocak ayına kadar farklı etkinliklerde Gaetz'in kendilerine cinsel ilişki karşılığında "Venmo" adlı uygulama üzerinden para ödemesi yaptığını, eski Kongre üyesinin uyuşturucu madde de istediğini iddia etti.

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Komitede ifade veren kadınlardan biri, Gaetz'in bir keresinde 17 yaşında reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girdiğini gördüğünü de ileri sürdü.