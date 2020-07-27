ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın ardından, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ikinci bir aşı adayının daha birkaç gün içinde son aşamaya geçeceğini duyurdu.
Trump, Kuzey Carolina'da bir biyoteknoloji merkezine yaptığı ziyaret esnasında düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a karşı yapılan aşı ve tedavi çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı adayının denemelerinde bugün son aşamaya geçilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını kaydeden Trump, "İkinci bir Kovid-19 aşısı denemesinde daha birkaç gün içinde son aşamaya geçilecek." dedi.
Virüslere karşı aşı çalışmalarının genellikle 1 yıldan uzun sürdüğünü vurgulayan Trump, bu adayların en hızlı geliştirilen aşılar olabileceğini kaydetti.
Trump, Kovid-19 vakalarının yüksek seviyelerde olduğu eyaletlerin yönetimleri ile yakın temasta olduklarını vurgulayarak yaşlı bakımevlerine de test desteği verdiklerinin altını çizdi.
"AMERİKA ÇOK YAKINDA AŞIYI GELİŞTİRECEK VE BU KORKUNÇ VİRÜSÜ YENECEK"
Amerikalıların virüse karşı gardını indirmemesi gerektiğine dikkati çeken Trump, "Amerika çok yakında aşıyı geliştirecek ve bu korkunç virüsü yenecek." iddiasında bulundu.
Trump, ABD'nin sınırlarının dışındaki ülkelerde de virüs konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını vurgulayarak "Tüm dünya bu Çin virüsünden dolayı acı çekiyor." dedi.
ABD'nin 52 milyondan fazla Kovid-19 testi yaptığını söyleyen Trump, "Biz kendi vakalarımızı rapor ediyoruz. Ancak dünyanın birçok ülkesi rapor etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Trump konuşmasının ardından biyoteknoloji merkezini gezdi ve yetkililerden bilgi aldı. Trump'ın daha önce başka birçok yeri ziyaretinin aksine, bu merkezdeki gezisi esnasında maske takması dikkatlerden kaçmadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!