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HaberlerDünya

Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki için anlaşmaya vardığını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurdu.

10.12.2020 - 20:16 | Güncelleme: ABONE OL
Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki için anlaşmaya vardığını duyurdu
HABERTURK.COM / AA

ABD Başkanı Donald Trump, Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını da açıkladı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Batı Sahra üzerinde Fas'ın hakimiyetini tanıdığımız bir bildiri imzaladım. Fas'ın ciddi, güvenilir ve gerçekçi özerklik teklifi, kalıcı barış ve refah için tek ve kalıcı çözümdür" ifadesini kullandı.

Fas'ın 1777'de ABD'yi tanıdığını söyleyen Trump, bu nedenle de kendilerinin Batı Sahra üzerinde Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarını kaydetti.

Trump, bugün başka bir "tarihi adım" attıklarını da belirterek, "İki muhteşem dostumuz İsrail ve Fas Krallığı, tam diplomatik ilişki kurulması için anlaşmaya vardı. Bu Orta Doğu'da barış için büyük bir atılım" değerlendirmesinde bulundu.

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