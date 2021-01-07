Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerDünyaSON DAKİKA: Trump destekçileri ABD'yi karıştırdı: FBI harekete geçti! - Haberler

Trump destekçileri ABD'yi karıştırdı: FBI harekete geçti!

ABD'de Donald Trump'ın, Washington DC mitingi sonrası destekçilerinin oylama yapılan Kongre binasını basmasının ardından gözler, Kyle Jane Kremer adlı Trump destekçisinin 19 Aralık 2020'de yayınladığı tweette, "6 Ocak tarihi gün. Orada olacağım" yanıtına FBI tarafından incelemeye alındığı belirtildi.

07.01.2021 - 15:57 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Trump destekçileri ABD'yi karıştırdı: FBI harekete geçti! - Haberler
HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD'de Donald Trump'ın Washington DC mitingi sonrası destekçileri oylama yapılan Kongre binasını bastı. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

52 kişinin gözaltına alındığı ve ABD'nin tarihinde ilk kez yaşanan olaylarda bir ayrıntı FBI'ı (ABD'nin iç güvenlik teşkilatı) harekete geçirdi.

"6 OCAK TARİHİ GÜN. ORADA OLACAĞIM"

Kyle Jane Kremer adlı Trump destekçisinin 19 Aralık 2020'de "6 Ocak´ta Washington´da olacağız" paylaşımında bulundu. Kyle Jane Kremer'ın tweetine yanıt veren Trump, "6 Ocak tarihi gün.Orada olacağım" ifadelerini kullandı.

TWEETE FBI İNCELEMESİ

Kyle Jane Kremer'ın tweetine yanıt veren Trump, "6 Ocak tarihi gün.Orada olacağım" ifadeleri FBI'ı harekete geçirdi.

Amerikan medyası, FBI'ın Trump destekçisi Kyle Jane Kremer ve Donald Trump'ın paylaşımının araştırılacağını ve paylaşımların yaşanan gerilimlerin delili olarak kullanılacağını yazdı.

Sosyal medya devleri Twitter, Facebook ve Instagram ise, olayların başlamasıyla Trump´ın paylaşımlarına yasak getirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ceviz kırma kavgası cinayetle bitti
Ceviz kırma kavgası cinayetle bitti
Deniz olmayan Diyarbakır'da 'denizaltı' ile ulaşım
Deniz olmayan Diyarbakır'da 'denizaltı' ile ulaşım
Sevgilisinin yüzünü gösterdi
Sevgilisinin yüzünü gösterdi
'Karım tescilli güzelden daha güzel' dedi ortalık yıkıldı
'Karım tescilli güzelden daha güzel' dedi ortalık yıkıldı
Çelik'ten ABD'deki olaylara ilişkin paylaşım
Çelik'ten ABD'deki olaylara ilişkin paylaşım
ABD'de kanlı gece: 1814'ten bu yana ilk!
ABD'de kanlı gece: 1814'ten bu yana ilk!
ABD Kongresi'ndeki kaosu görgü tanığı anlattı!
ABD Kongresi'ndeki kaosu görgü tanığı anlattı!
Beyaz Saray yeni bir skandalın eşiğinde: Rüşvet karşılığı af
Beyaz Saray yeni bir skandalın eşiğinde: Rüşvet karşılığı af

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X