        Trump, Arizona'da Charlie Kirk'ü anma törenine katıldı | Dış Haberler

        Trump, Arizona'da Charlie Kirk'ü anma törenine katıldı

        ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve suikast sonucu öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk için anma töreni düzenlendi. Törene Trump başta olmak üzere 100 bine yakın kişi katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 04:35 Güncelleme: 22.09.2025 - 04:36
        Trump, Arizona'da Kirk'ü anma törenine katıldı
        Suikast sonucu öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk için Arizona'nın Glendale kentinde anma töreni yapıldı.

        AA'nın haberine göre; törene ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere 100 bine yakın kişi katıldı. Burada konuşan Trump, Kirk’ü "Amerika'nın özgürlüğü için mücadele eden bir şehit" olarak niteledi. Trump, "Bugün burada bulunan herkes adına konuştuğumu biliyorum. Hiçbirimiz Charlie'yi asla unutmayacağız. Tarih de unutmayacak" dedi.

        Trump, ABD’yi kurtarmaya devam ettiklerini ifade ederek, Kirk’ün de bu mücadelede "büyük bir faktör" olduğunu söyledi. Kirk’ün asil bir ruha ve büyük bir amaca sahip olduğunu, rakiplerinden nefret etmediğini belirten Trump, "Charlie'yle bu noktada aynı fikirde değildim. Rakibimden nefret ediyorum ve onlar için en iyisini istemiyorum. Üzgünüm" ifadelerini kullandı.

        Kirk’ün katil zanlısı Tyler Robinson’un en ağır suçlamayla yargılanacağını dile getiren Trump, yakında Kirk’e, gıyaben ülkenin en yüksek sivil nişanı olan Başkanlık Özgürlük Madalyası'nı vereceğini açıkladı.

        Törende, Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Trump’ın kabinesinden üst düzey isimler de hazır bulundu.

        ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramış, hayatını kaybetmişti.

        Cinayet zanlısı Tyler Robinson, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmıştı. Robinson, "ağır cinayet" suçlamasıyla tutuklanmış, daha sonra hakkında idam cezası talep edilmişti.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
        #Charlie Kirk
        #ABD
        #Donald Trump
