Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump'a suikast girişimi: "Kurşun mu metal parçası mı yaraladı?" tartışması başladı | Dış Haberler

        Trump'a suikast girişimi: "Kurşun mu metal parçası mı yaraladı?" tartışması başladı

        Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suikast girişimi esnasında sağ kulağından yaralanmasına merminin mi yoksa metal parçasının mı neden olduğu tartışılmaya başlandı. Trump'ın Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson, suikast girişimi sırasında Trump'ın sağ kulağından mermi mi yoksa başka bir parçayla mı yaralandığı yönündeki tartışmalara ilişkin, "Bunun bir mermiden başka bir şey olduğuna dair kesinlikle hiçbir kanıt yok." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 23:39 Güncelleme: 26.07.2024 - 23:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurşun mu metal parçası mı yaraladı?
        ABONE OL
        ABONE OL

        13 Temmuz'da Pensilvanya'daki seçim mitinginde suikast girişimine uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sağ kulağından yaralanmasına neden olan duruma ilişkin bir tıbbi kaydın bulunmaması tartışmalara yol açtı.

        New York Times gazetesinde video analizlerden yararlanılarak yayımlanan raporda Trump'ın merminin sağ kulağını sıyırması sonucu yaralandığı belirtildi.

        Trump'ın, suikast girişimi zanlısı Thomas Matthew Crooks'un ateşlediği 8 merminin ilkiyle yaralandığına işaret edilen raporda, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) olay yerindeki metal parçalarını incelediği kaydedildi.

        Raporda, zanlının ilk 3 el ateşi sırasında Trump'ın hareketlerinin incelendiği videonun kilit önem taşıdığı vurgulanan raporda, "Mermilerin çatırtısı Trump'ın konuştuğu mikrofondan duyuluyor. İlk ve ikinci atışın arasında neredeyse bir saniye geçiyor. Bu kısa arada da Trump elini kulağına götürüyor." ifadeleri kullanıldı.

        REKLAM

        Montana Üniversitesi'nden ses uzmanı Rob Maher, raporu inceleyerek, "Adam birden irkiliyor ve sağ eli ilk duyulan atışla ikinci arasındaki zamanda sağ kulağına gidiyor. Tribünlerde de ilk atışın ardından karışıklık yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        DOKTOR JACKSON: TRUMP MERMİYLE YARALANDI

        Teksas'ın Temsilciler Meclisi üyesi olarak görev yapan Trump’ın eski Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson, mektup yayımlayarak suikast girişimi sırasında Trump’ı kulağından yaralayan şey için "Bunun bir mermiden başka bir şey olduğuna dair kesinlikle hiçbir kanıt yok." ifadesini kullandı.

        Jackson, 24 Temmuz’daki Kongre oturumunda FBI Direktörü Christopher Wray’ın bunun bir "mermi, şarapnel veya cam olabileceğini" öne sürmesine tepki göstererek, "Kongre, hem hastane hem de benim tarafımdan doğrulanan bu kaydı düzeltmeli. Wray, yanlış ve başka bir şey önermek uygunsuz." dedi.

        FBI Direktörü Wray, ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinin oturumunda "'Trump'ın sağ kulağından yaralanmasına neden olan bir mermi mi yoksa şarapnel veya cam parçası mı?' soruları var." ifadesini kullanmıştı.

        Trump da dün gece Truth Social hesabından Wray’e tepki göstermiş ve "FBI Direktörü Christopher Wray, dün Kongre'ye şarapnel, cam veya mermiyle vurulup vurulmadığımdan emin olmadığını söyledi. (FBI bunu hiç kontrol etmedi!)..." mesajını paylaşmıştı.

        SUİKAST GİRİŞİMİ

        Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pennsilvanya eyaletine bağlı Butler bölgesindeki seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan bir kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

        FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trump
        #ABD
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!
        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Cimbom'dan sürpriz hamle: Richard Rios!
        Cimbom'dan sürpriz hamle: Richard Rios!
        Ünlü malikanede bir araya geldiler
        Ünlü malikanede bir araya geldiler
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        19 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgası can aldı
        19 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgası can aldı
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        O fotoğraf dosyaya girdi
        O fotoğraf dosyaya girdi
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Habertürk Anasayfa