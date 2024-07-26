Trump'a suikast girişimi: "Kurşun mu metal parçası mı yaraladı?" tartışması başladı
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suikast girişimi esnasında sağ kulağından yaralanmasına merminin mi yoksa metal parçasının mı neden olduğu tartışılmaya başlandı. Trump'ın Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson, suikast girişimi sırasında Trump'ın sağ kulağından mermi mi yoksa başka bir parçayla mı yaralandığı yönündeki tartışmalara ilişkin, "Bunun bir mermiden başka bir şey olduğuna dair kesinlikle hiçbir kanıt yok." dedi
13 Temmuz'da Pensilvanya'daki seçim mitinginde suikast girişimine uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sağ kulağından yaralanmasına neden olan duruma ilişkin bir tıbbi kaydın bulunmaması tartışmalara yol açtı.
New York Times gazetesinde video analizlerden yararlanılarak yayımlanan raporda Trump'ın merminin sağ kulağını sıyırması sonucu yaralandığı belirtildi.
Trump'ın, suikast girişimi zanlısı Thomas Matthew Crooks'un ateşlediği 8 merminin ilkiyle yaralandığına işaret edilen raporda, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) olay yerindeki metal parçalarını incelediği kaydedildi.
Raporda, zanlının ilk 3 el ateşi sırasında Trump'ın hareketlerinin incelendiği videonun kilit önem taşıdığı vurgulanan raporda, "Mermilerin çatırtısı Trump'ın konuştuğu mikrofondan duyuluyor. İlk ve ikinci atışın arasında neredeyse bir saniye geçiyor. Bu kısa arada da Trump elini kulağına götürüyor." ifadeleri kullanıldı.
Montana Üniversitesi'nden ses uzmanı Rob Maher, raporu inceleyerek, "Adam birden irkiliyor ve sağ eli ilk duyulan atışla ikinci arasındaki zamanda sağ kulağına gidiyor. Tribünlerde de ilk atışın ardından karışıklık yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.
DOKTOR JACKSON: TRUMP MERMİYLE YARALANDI
Teksas'ın Temsilciler Meclisi üyesi olarak görev yapan Trump’ın eski Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson, mektup yayımlayarak suikast girişimi sırasında Trump’ı kulağından yaralayan şey için "Bunun bir mermiden başka bir şey olduğuna dair kesinlikle hiçbir kanıt yok." ifadesini kullandı.
Jackson, 24 Temmuz’daki Kongre oturumunda FBI Direktörü Christopher Wray’ın bunun bir "mermi, şarapnel veya cam olabileceğini" öne sürmesine tepki göstererek, "Kongre, hem hastane hem de benim tarafımdan doğrulanan bu kaydı düzeltmeli. Wray, yanlış ve başka bir şey önermek uygunsuz." dedi.
FBI Direktörü Wray, ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinin oturumunda "'Trump'ın sağ kulağından yaralanmasına neden olan bir mermi mi yoksa şarapnel veya cam parçası mı?' soruları var." ifadesini kullanmıştı.
Trump da dün gece Truth Social hesabından Wray’e tepki göstermiş ve "FBI Direktörü Christopher Wray, dün Kongre'ye şarapnel, cam veya mermiyle vurulup vurulmadığımdan emin olmadığını söyledi. (FBI bunu hiç kontrol etmedi!)..." mesajını paylaşmıştı.
SUİKAST GİRİŞİMİ
Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pennsilvanya eyaletine bağlı Butler bölgesindeki seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan bir kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.
*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.