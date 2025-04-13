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        Haberler Dünya Trump yönetiminin görevdeki ilk yılında 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedeflediği iddia edildi | Dış Haberler

        Trump yönetiminin görevdeki ilk yılında 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedeflediği iddia edildi

        ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin görevdeki ilk yılında 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedeflediği ileri sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 09:23 Güncelleme: 13.04.2025 - 09:23
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        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
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        Washington Post'un bir süre yönetimde yer alan ve görevinden ayrılan federal bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump yönetiminin 1 milyon göçmeni sınır dışı etme hedefine ulaşmak için "agresif bir tutum sergilediği" belirtildi.

        Beyaz Saray'ın ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı ve federal ajanslarla bahsi geçen hedefe ulaşmak için günlük olarak çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.

        Trump yönetiminin görevdeki ilk yılında 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedeflediği iddia edilirken, söz konusu kişileri "üçüncü ülkelere" göndermek için en az 30 ülkeyle görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

        Seçim kampanyası sırasında Trump, "milyonlarca göçmeni" sınır dışı etmek istediklerini söylerken, yardımcısı JD Vance, ilk olarak 1 milyon göçmenle başlayabileceklerini ifade etmişti.

        ABD Başkanı Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan "Yabancı Düşmanlar Yasası" yetkisini devreye sokmuştu.

        Trump'ın devreye soktuğu 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası", başkana belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler veriyor.

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