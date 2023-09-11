Kanada Başbakanı Trudeau'nun uçağı arızalandı: Hindistan'da mahsur kaldı

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'nin sona ermesinin ardından uçak arızası sebebiyle Hindistan'da mahsur kaldı.

Trudeau, zirvenin sona ermesiyle Kanada'ya dönecekti ancak uçakta meydana gelen mekanik bir arıza nedeniyle geceyi Hindistan'da geçirmesi gerekti.

Kanadalı yetkililer, Trudeau ve heyetinin uçağının arızalanmasının ardından Yeni Delhi'de bir gece daha kalmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Yetkililer, "Sorun bir gecede çözülemez, heyetimiz bir gece Hindistan'da kalacak" açıklamasında bulundu.

G20 Liderler Zirvesi için Yeni Delhi'de bulunan Trudeau, pazar günü Mahatma Gandhi'nin anıtına çelenk bıraktıktan evine dönecekti ancak mekanik bir arıza nedeniyle gece boyunca Hindistan'da kaldı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.