TRT1 ekranlarında milli maç heyecanı var. Türkiye Andorra maçı heyecanı TRT1 ekranında. A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra ile karşı karşıya geliyor.

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Grupta yaptığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Ay-Yıldızlı ekip, 9 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada yer alıyor. Milli takımda Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Ay-yıldızlı ekipte bu mücadele öncesi Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangare'nin de sakatlıkları bulunuyor.

TÜRKİYE - ANDORRA

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Donald Robertson

SAAT: 21.45

YAYIN: TRT 1

TRT1 7 EYLÜL YAYIN AKIŞI

06:00 Ömür Dediğin

06:30 6 Mantı

08:00 Ege'nin Hamsisi

11:00 Tozkoparan

13:30 Seksenler

16:40 3'te 3 Bir Zamanlar

19:00 Ana Haber

20:00 Türk Sineması "Keloğlan Yeni Masal"

21:45 UEFA 2020 Grup Maçı Türkiye-Andorra

02:35 Ege'nin Hamsisi

05:00 6 Mantı