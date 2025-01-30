UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçı kapsamında Beşiktaş Twente'ye konuk oluyor. Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Bu nedenle TRT Spor Yıldız canlı yayın izleme frekans bilgileri gündemdeki yerini aldı. Peki, "TRT Spor Yıldız nasıl, nereden izlenir, şifresiz mi?" İşte TRT Spor Yıldız canlı yayın izleme frekans ayarlama bilgileri...