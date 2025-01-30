TRT Spor Yıldız canlı yayın izleme frekans ayarlama bilgisi: TRT Spor Yıldız nasıl izlenir, şifresiz mi?
TRT Spor Yıldız frekans ayarlama bilgisi, Twente-Beşiktaş maçı nedeniyle gündemde kendine geniş yer buldu. TRT Spor Yıldız veya eski adıyla TRT Spor 2, 21 Eylül 2019'da test yayınlarına başladı. Twente-Beşiktaş maçını canlı olarak televizyondan takip edecek futbolseverler, TRT Spor Yıldız frekans bilgisini araştırmaya başladı. Peki, "TRT Spor Yıldız nasıl, nereden izlenir? İşte TRT Spor Yıldız frekans bilgileri...
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UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçı kapsamında Beşiktaş Twente'ye konuk oluyor. Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Bu nedenle TRT Spor Yıldız canlı yayın izleme frekans bilgileri gündemdeki yerini aldı. Peki, "TRT Spor Yıldız nasıl, nereden izlenir, şifresiz mi?" İşte TRT Spor Yıldız canlı yayın izleme frekans ayarlama bilgileri...
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TRT SPOR YILDIZ FREKANS AYARLAMA BİLGİLERİ
Türksat 4A uydusunda hizmet veren kanalın frekans bilgileri şu şekilde:
Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 (SD/HD)
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TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI
15.25 Spor Atlası
15.35 SAVUNMA SANATI
16.05 MERKEZ KORT
16.35 EUROLEAGUE ÖZETLER
16.55 Yapabilir Misin?
17.10 ARTİSTİK BUZ PATENİ AVRUPA ŞAMPİYONASI ERKEKLER KISA
19.00 Haber Bülteni
19.15 SPOR ÜNİVERSİTEDE
19.35 Sporla Değişen Hayatlar
19.50 MERKEZ KORT
20.15 Engelsiz Spor
21.15 ARTİSTİK BUZ PATENİ AVRUPA ŞAMPİYONASI ÇİFTLER SERBEST
22.30 Nedir, Nasıl Oynanır?
22.35 Yapabilir Misin?
22.50 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI TWENTE-BEŞİKTAŞ
23.45 Devre Arası
00.00 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI TWENTE-BEŞİKTAŞ
01.00 Haber Bülteni
01.15 Engelsiz Spor
02.15 Nedir, Nasıl Oynanır?
02.20 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe - Olympiacos
04.20 SAVUNMA SANATI
04.50 EUROCUP GRAN CANARİA-BEŞİKTAŞ
06.40 YILDIZ'DA SÖYLEŞİ
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TRT SPOR YILDIZ HANGİ KANALDA?
TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.
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TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE
Twente - Beşiktaş maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. TRT Spor Yıldız kanalını aşağıdaki link aracılığıyla naklen izleyebilirsiniz.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz