2021-2022 sezonu ING Basketbol Ligi'nde yarı final heyecanı bu akşam Fenerbahçe Beko Darüşşafaka serisinin 2. maçıyla devam ediyor. İşte Fenerbahçe'nin 1-0 önde olduğu serinin 2. maçına ilişkin detaylar...

FENERBAHÇE BEKO DARÜŞŞAFAKA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko Darüşşafaka karşılaşması bu akşam saat 20:30'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO DARÜŞŞAFAKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Darüşşafaka karşılaşması TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.