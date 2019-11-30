30 KASIM 2019
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TRT Spor CANLI İZLE: 30 Kasım EURO 2020 kura çekimi Canlı yayın izleyin! İşte TRT Spor canlı yayın akışı

TRT Spor'da bu akşam A Milli Takımımızın EURO 2020'deki rakipleri belli oluyor. EURO 2020 kura çekimi bu akşam saat 20.00'da TRT Spor ekranlarında yayınlanacak. Kura çekimi TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT Spor canlı yayın akışı ve frekans bilgileri...

30.11.2019 - 17:33 | Güncelleme:
TRT Spor

TRT Spor'da bu akşam EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kura çekimi heyecanı var. Türkiye'nin muhtemel rakipleri bu akşam saat 20.00'da TRT Spor'da gerçekleştirilecek kura çekiminden sonra belli olacak. İşte TRT Spor canlı yayın akışı ve frekans bilgileri...

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 30 KASIM 2019

09:00 Spor Bülteni

10:00 Süper Spor

10:25 Salto

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Ajans Saati

11:55 Hava Durumu

12:00 NBA Saati

12:55 Beşiktaş Sompo Sigorta - Sigortam NET İTÜ BB.

13:45 Süper Lig Özetler

13:50 TFF 1. Lig Özetler

14:00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Sigortam NET İTÜ BB.

14:45 Spor Haftasonu

16:00 Avrupa Stüdyosu

17:00 Spor Bülteni

18:00 UEFA EURO 2020 Kura Çekimi

22:00 Stadyum

 

TRT SPOR EURO 2020 KURA ÇEKİMİNİ CANLI YAYIN İZLEYİN

 

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Kanal adı: TRT SPOR

HDUydu: TürksatFrekans: 11054

Sembol Oranı: 30000  

Polarizasyon:  V - Dikey    Batı 

FEC: 3/4

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