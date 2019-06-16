16 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TRT Haber yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. TRT Haber ekranlarında da ortak yayınlanacak Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu programı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, TRT Haber yayın akışı ve frekans bilgileri...
TRT HABER YAYIN AKIŞI (16 HAZİRAN PAZAR 2019)
07:00 Günaydın Hafta Sonu
09:55 Hava Durumu
10:00 Haber 10
10:55 Hava Durumu
11:00 Haber 11
11:10 Vapurda Çay Simit Sohbet
11:55 Hava Durumu
12:00 Haber 12
12:50 Kitap Haber
12:55 Hava Durumu
13:00 Haber 13
13:45 Spor
13:55 Hava Durumu
14:00 Haber 14
14:25 Eğitim Editörü
14:55 Hava Durumu
15:00 Haber 15
15:25 Emek İster
15:55 Hava Durumu
16:00 Haber 16
16:20 Ömür Dediğin
16:55 Hava Durumu
17:00 Haber 17
17:45 Spor
17:55 Hava Durumu
18:00 Haber 18
18:55 Hava Durumu
19:00 Haber 19
19:40 Spor Aktif
19:55 Hava Durumu
20:00 Ana Haber 20
21:00 Özel Yayın
22:55 Hava Durumu
23:00 Haber 23
23:55 Hava Durumu
00:00 Haber 24
00:55 Hava Durumu
01:00 Haber 01
01:55 Hava Durumu
02:00 Haber 02
02:30 Kılavuz Çizgileri
02:55 Hava Durumu
03:00 Haber 03
TRT HABER FREKANS BİLGİLERİ
|Uydu Adı
|Frekans
|POL
|Sembol
|FEC
|Türksat 3A Batı 42ºE / Türkiye - Avrupa
|11.054
|V
|30000
|3/4
|Eutelsat 7A 7ºE - (11.637)
|11.637
|H
|30000
|5/6
|PLATFORM KANALLARI
|Digitürk
|D-Smart
|Tivibu
|Kablo TV
|Analog Kablo TV
|33
|32
|33
|10
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