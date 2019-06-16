TRT Haber yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. TRT Haber ekranlarında da ortak yayınlanacak Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu programı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, TRT Haber yayın akışı ve frekans bilgileri...

TRT HABER YAYIN AKIŞI (16 HAZİRAN PAZAR 2019)

07:00 Günaydın Hafta Sonu

09:55 Hava Durumu

10:00 Haber 10

10:55 Hava Durumu

11:00 Haber 11

11:10 Vapurda Çay Simit Sohbet

11:55 Hava Durumu

12:00 Haber 12

12:50 Kitap Haber

12:55 Hava Durumu

13:00 Haber 13

13:45 Spor

13:55 Hava Durumu

14:00 Haber 14

14:25 Eğitim Editörü

14:55 Hava Durumu

15:00 Haber 15

15:25 Emek İster

15:55 Hava Durumu

16:00 Haber 16

16:20 Ömür Dediğin

16:55 Hava Durumu

17:00 Haber 17

17:45 Spor

17:55 Hava Durumu

18:00 Haber 18

18:55 Hava Durumu

19:00 Haber 19

19:40 Spor Aktif

19:55 Hava Durumu

20:00 Ana Haber 20

21:00 Özel Yayın

22:55 Hava Durumu

23:00 Haber 23

23:55 Hava Durumu

00:00 Haber 24

00:55 Hava Durumu

01:00 Haber 01

01:55 Hava Durumu

02:00 Haber 02

02:30 Kılavuz Çizgileri

02:55 Hava Durumu

03:00 Haber 03

TRT HABER FREKANS BİLGİLERİ