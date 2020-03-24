TRT Çocuk'un sevilen çizgi karakteri Emiray, koronavirüse karşı uyardı

AA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, çocuklarda çevre hassasiyetinin oluşmasını hedefleyen Çevre Müfettişi Projesi'nin ekran yüzü TRT Çocuk'un sevilen çizgi karakteri Emiray oldu.

Yeni bölümleri yayınlanması gündemde olan Çevre Müfettişi karakterini canlandıran Emiray, ilk mesajını koronavirüse karşı korunma yöntemlerini anlatarak verdi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Emiray, kişisel hijyenin önemine dikkat çekerek, koronavirüsün bulaşmasını engelleyecek 14 önemli kuralı anlattı.

Ellerin günde sık sık 20 saniye boyunca yıkanmasının, hapşırıldığında ve öksürüldüğünde tek kullanımlık mendil kullanılmasının, tokalaşma ve sarılmadan uzak durulmasının ve ellerin yüzle temasın kesilmesinin anlatıldığı video kısa sürede popüler paylaşımlar arasına girdi.

- Nasıl Çevre Müfettişi olunur?

Ekran yüzü olarak TRT Çocuk'un sevilen çizgi karakteri Emiray'ın belirlendiği Çevre Müfettişi Projesi kısa bir süre önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirildi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, ilk çevre müfettişlerini makamında ağırlamasıyla proje kısa zamanda ilgi uyandırdı.

Çocuklarda çevre hassasiyetinin oluşturulması ve bu sayede de yetişkinlerde çevre farkındalığının artırılmasının hedeflendiği projeye katılabilmek için çocukların çeşitli görevleri yerine getirmesi gerekiyor.Bu sayede hem çocukların eğlenerek doğayı öğrenmeleri hem de öğrendikleri yeni bilgileri arkadaşlarına ve ailelerine aktarmaları hedefleniyor.

Ayrıca çevre müfettişi olmaya hak kazanan çocuklara bakanlık tarafından birer kimlik kartı ile çevre müfettişi logolu yelekler hediye ediliyor.Çevre müfettişi olmak isteyen çocuklar "cevremufettisi.com" adresinden bilgi alabiliyor.