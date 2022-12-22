BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 1. BÖLÜM ÖZETİ

Kanuni Sultan Süleyman, Barbaros Hayreddin’ e Roma ‘nın fethedilmesine destek olması için bir görev verir. Frenklilerin içlerine casus sokmasını söyler. Bu vazifesinden önce de, Cezayir de kendine vekil atamasını ve ailesiyle beraber artık Payitahta yerleşmesini ister. Osmanlı Donanması Kaptan-ı Deryası Kemankeş Paşa’ya Sultan’ın Hayreddin ile görüştüğü haberi gelir. Kemankeş bu görüşmeden dolayı şüpheye düşer.

Acaba Sultan neden Barbaros Hayreddin ile görüşmek istemiştir? Kral Şarlken ve Kral François de Roma’nın başına geçebilmek için rekabet halindedirler. Papa, Barbaros Hayreddin’i kim yakalarsa onun Kutsal Roma İmparatoru olacağını söyler. Andrea Doria, Barbaros Hayreddin’i yenebilecek tek kişidir. İkisi de Amiral Andrea Doria’yı hizmetlerine almak istemektedir, bunun için para bulmaları lazımdır. Ama bu o kadar kolay değildir. Barbaros Hayreddin hemen bir casusluk teşkilatı kurmak için harekete geçer. Hem Kral Şarlken hem de Hayreddin birbirilerinden habersiz, farklı amaçlarla Mia de Luna’dan yardım isteyecektir.