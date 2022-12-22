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TRT 1'den yeni tarih dizisi! Barbaros Hayreddin konusu ne oyuncuları kim? Barbaros Hayreddin dizisi ne zaman başlıyor?

TRT 1'den yeni tarih dizisi! Barbaros Hayreddin konusu ve oyuncuları

TRT 1 ekranlarında ekranlara gelecek Barbaros Hayreddin dizisi için geri sayım devam ediyor. TRT 1'in yeni tarih dizisinin yayın tarihinin yaklaşmasıyla Barbaros Hayreddin dizisi konusu ve oyuncularına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin devamı niteliğinde sayılan yapım hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Giriş: 22.12.2022 - 15:33 | Güncelleme: ABONE OL

  • Barbaros Hayreddin konusu ve oyuncularına ilişkin sorgulamalar arttı. Başrolünde Tolgahan Sayışman'ın yer aldığı dizide Barbaros Hayreddin'in hayatı konu alınacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve tarihi konusu ile dikkat çeken Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin yayın tarihini ve konuyla ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

  • BARBAROS HAYREDDİN DİZİSİ KONUSU NE?

    Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi; Barbaros Hayreddin Paşa (Hızır Reis)'in hayatını konu almaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve kaptan-ı deryası olan Barbaros Hayreddin, Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştiren isimdir.

  • BARBAROS HAYREDDİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

    Tolgahan Sayışman'ın başrolünde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Melisa Döngel, Ufuk Özkan, Timur Acar, Hasan Küçükçetin, Yılmaz Bayraktar, Ceren Soylu, Gizem Aydın, Başak Daşman, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Halil İbrahim Kurum gibi isimler rol alacak.

  • BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 1. BÖLÜM ÖZETİ

    Kanuni Sultan Süleyman, Barbaros Hayreddin’ e Roma ‘nın fethedilmesine destek olması için bir görev verir. Frenklilerin içlerine casus sokmasını söyler. Bu vazifesinden önce de, Cezayir de kendine vekil atamasını ve ailesiyle beraber artık Payitahta yerleşmesini ister. Osmanlı Donanması Kaptan-ı Deryası Kemankeş Paşa’ya Sultan’ın Hayreddin ile görüştüğü haberi gelir. Kemankeş bu görüşmeden dolayı şüpheye düşer. 

    Acaba Sultan neden Barbaros Hayreddin ile görüşmek istemiştir? Kral Şarlken ve Kral François de Roma’nın başına geçebilmek için rekabet halindedirler. Papa, Barbaros Hayreddin’i kim yakalarsa onun Kutsal Roma İmparatoru olacağını söyler. Andrea Doria, Barbaros Hayreddin’i yenebilecek tek kişidir. İkisi de Amiral Andrea Doria’yı hizmetlerine almak istemektedir, bunun için para bulmaları lazımdır. Ama bu o kadar kolay değildir. Barbaros Hayreddin hemen bir casusluk teşkilatı kurmak için harekete geçer. Hem Kral Şarlken hem de Hayreddin birbirilerinden habersiz, farklı amaçlarla Mia de Luna’dan yardım isteyecektir.

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