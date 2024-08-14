Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşan Atalanta, UEFA Süper Kupa için karşılaşacak. İki takım da Süper Kupa'yı evine götürmek için mücadele edecek. TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden Real Madrid - Atalanta maçı naklen ve şifresiz izlenebilecek. UEFA Süper Kupa final maçını anbean takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 canlı yayın izle linki araştırmasına çıktı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri.