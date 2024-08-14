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        Haberler Bilgi Spor TRT 1 CANLI İZLE EKRANI || UEFA Süper Kupa finali Real Madrid - Atalanta maçı TRT 1 canlı yayın izle linki burada!

        TRT 1 canlı izle kesintisiz! UEFA Süper Kupa finali Real Madrid - Atalanta maçı TRT 1 canlı yayın izle ekranı

        TRT 1 canlı izle ekranı UEFA Süper Kupa finali için araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta, UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Real Madrid - Atalanta maçı canlı yayın TRT 1 ekranlarında olacak. UEFA Süper Kupa final maçını kaçırmak istemeyen sporseverler TRT 1 izle ekranı başında bekleyişe başladı. İşte TRT 1 canlı yayın izle ekranı ile Real Madrid - Atalanta maçı canlı yayın izle linki…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 10:40 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:56
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        • 1

          Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşan Atalanta, UEFA Süper Kupa için karşılaşacak. İki takım da Süper Kupa'yı evine götürmek için mücadele edecek. TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden Real Madrid - Atalanta maçı naklen ve şifresiz izlenebilecek. UEFA Süper Kupa final maçını anbean takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 canlı yayın izle linki araştırmasına çıktı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri.

        • 2

          REAL MADRİD - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Real Madrid - Atalanta maçı, 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü yani bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak.

          Dev mücadele Polonya'nın başkenti Varşova'daki Narodowy Stadı'nda oynanacak.

        • 3

          REAL MADRİD - ATALANTA MAÇI TRT 1’DE!

          Real Madrid - Atalanta maçı, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

          REAL MADRİD - ATALANTA MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TRT 1 YAYIN AKIŞI | 14 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

          04.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          04.55 Şehirden Uzakta

          09.10 Kara Ağaç Destanı

          12.35 Lingo Türkiye

          14.00 Seksenler

          15.35 Gönül Dağı

          19.00 Ana Haber

          19.55 İddiaların Aksine

          20.00 UEFA Süper Kupa Özel

          22.00 UEFA SÜPER KUPA FİNAL KARŞILAŞMASI "REAL MADRID-ATALANTA"

          00.15 Sen Türkülerini Söyle

          02.45 Yaşam Başka Yerde

          03.05 Gönül Dağı

        • 5

          TRT 1 GÜNCEL FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

          TRT 1 ekranlarından Paris 2024 Olimpiyatları’nı canlı takip edebilmek için kumanda üzerinden frekans güncelleme işleminin yapılması gerekmektedir. Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden aşağıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

          UYDU: Türksat 4A

          Frekans: 11794

          Polarizasyon: V (Dikey)

          Sembol Oranı 30000

          FEC: 3/4

        • 6

          Frekans ayarı yaptıktan sonra sinyal yok hatası alan kullanıcılar ise ayrı bir yol izlemelidir. TV’de yer alan gelişmiş ayarlar kısmına gelen kullanıcılar, kanal ayarlama ekranına giriş yaparak manuel ayarlama seçeneğine gitmelidir.

          Ardından ekran üzerinde bulunan Transponder ekranına gelen kullanıcılar, TRT tarafında bulunan yeni frekans bilgilerini 11794/V/30000 olarak değiştirerek bu işlemin ardından güncelleştir seçeneğini tıklanarak tamamlandı ekranına giriş yapın. Yeni frekans bilgileri girildikten sonra sinyal gücü artacağından EURO 2024 maçları kesintisiz olarak takip edilebilir.

        • 7
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