Fenerbahçe Zenit maçı canlı izle şifresiz! Fenerbahçe Zenit hazırlık maçı TRT 1 canlı izle ekranında
TRT 1 canlı izle Fenerbahçe hazırlık maçı sebebiyle araştırılmaya başlandı. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli arada Rusya'nın Zenit takımıyla karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe Zenit maçı canlı yayın TRT 1 kanalı üzerinden takip edilecek. Sarı lacivertli takıma gönül veren taraftarlar, ''FB hazırlık maçı TRT 1 izle ekranı'' araştırması yapıyor. Şifresiz yayınlanacak karşılaşma öncesinde TRT 1 uydu ve frekans ayarları kontrol ediliyor. İşte, TRT 1 canlı yayın izle linki ile Fenerbahçe Zenit maçı şifresiz izle…
- 1
Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle Süper Lig’e verilen milli arada Rusya’nın güçlü ekiplerinden Zenit ile özel maçta karşılaşacak. Fenerbahçe Zenit maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden yayınlanacak. FB hazırlık maçı TRT 1 canlı yayın izle linki ile şifresiz ve kesintisiz olarak izlenebilecek. Sarı-lacivertli takımın mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler, TRT 1 frekans ve uydu ayarları için araştırmalara başladı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri ile şifresiz Fenerbahçe Zenit hazırlık maçı canlı izle!
- 2
FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı, 15 Kasım Cuma günü saat 20:00'de başlayacak.
- 3
FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu’nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.
-
- 4
FB HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla Fenerbahçe - Zenit maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
- 5
15 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Kod Adı Kırlangıç
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Fenerbahçe-Zenit | Hazırlık Karşılaşması
22:00 Kara Ağaç Destanı
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:45 Masumlar Apartmanı
05:05 Lingo Türkiye
- 6
TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?
TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.
Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.
-
- 7
UYDU: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC: ¾
- 8
Digiturk: TRT 1 - Kanal 323
D-Smart: TRT 1 - Kanal 426
D-Smart: TRT 1 - Kanal 26
Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900