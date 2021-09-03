TRT 1 ekranlarında bu akşam milli maç heyecanı var. Türkiye Sırbistan maçı heyecanı bu akşam saat 18.00'da TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri...

TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 EYLÜL 2021

10:35 Benim Adım Melek

14:00 Teşkilat

17:00 Ana Haber (Canlı)

17:55 Doğrusu Ne?

18:00 CEV 2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Yarı Final "Türkiye-Sırbistan" (Canlı)

20:30 Yabancı Sinema "Dangal"

00:00 Seneye Bu Zamanlar

02:00 Teşkilat

04:15 3'Te 3

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TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 HD uydu, kablolu yayın, digitürk, teledünya, Turkcell TV, Tivibu gibi sistemler üzerinden izlenebiliyor. Türksat uydusundan yayın yapan TRT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgisi aşağıdadır.

Kanal adı: TRT 1 HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4