        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Troya' Amerika yolcusu

        'Troya' Amerika yolcusu

        Anadolu Ateşi'nin Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, 'Troya' gösterisinin Amerika'da 10 ay sürecek bir turneye çıkacağını söyledi: "Neredeyse her gün sahnelenecek, hemen hemen tüm eyaletleri dolaşacağız..."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2025 - 00:08 Güncelleme: 18.11.2025 - 00:08
        'Troya' Amerika yolcusu
        Anadolu Ateşi’nin Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan imzasını taşıyan efsane gösteri “Troya”, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda seyirci karşısına çıktı. Yaz turnesinin ardından İstanbul’daki ilk performansını gerçekleştiren Troya, uzun bir aradan sonra AKM sahnesine dönmenin heyecanını yaşarken, salonu dolduran izleyiciler yüksek enerjili koreografiler, etkileyici sahne tasarımı ve Anadolu’nun müzikleriyle harmanlanan güçlü anlatım karşısında sanatçıları alkış yağmuruna tuttu.

        Gösteri sonrası konuşan Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, seyircinin ilgisinin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Seyircinin enerjisi ve özlemi bize büyük bir motivasyon verdi. Bu sene bizim için çok önemli bir yıl. Önümüzdeki yıldan itibaren Amerika’da çok geniş bir turneye başlıyoruz. Bugün Amerika’dan gelen organizatörler de burada bizimleydi; gösteriyi çok beğendiler. Şu anda takvimler belirleniyor. Yaklaşık 10 ay sürecek, neredeyse her gün sahnelenecek büyük bir ABD turnesinden söz ediyoruz. Hemen hemen tüm eyaletleri dolaşacağız.”

        Erdoğan, Anadolu Ateşi’nin çift kadro yapısına dikkat çekerek programın kapsamını şöyle açıkladı: “Bundan sonra Troya’nın bir kadrosu Amerika’da, bir kadrosu Türkiye’de yoluna devam edecek. Bu nedenle bu akşam bizim için çok özel bir gösteriydi. Ayrıca bu sezon Haziran’dan itibaren Troya’nın Aspendos Antik Tiyatrosu’nda da sahneleneceğini söylemek isterim.”

        Troya’nın Anadolu kökenli bir kültür mirası olduğunu hatırlatan Erdoğan, eserin anlamını ise şu sözlerle ifade etti: “Birçok insan Troya’nın Türkiye’de olduğunu bilmiyordu; hatta çoğu Yunanistan’da bir ada sanıyordu. Oysa Troya bize ait, Anadolu’ya ait bir kültür. Biz de onu halk danslarımız, müziklerimiz ve vokallerimizle bütünüyle Anadolu’dan bir yorumla sahneye taşıdık."

