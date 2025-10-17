Başakşehir- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 9. hafta maçında Başakşehir'e konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, ligde kazanarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemiyor. Başakşehir ise güçlü rakibine bu sezonki ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor. Peki, Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i ve maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmada iki takımda galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Mücadeleyi tecrübeli hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Peki, Başakşehir- Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar...
BAŞAKŞEHİR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Başakşehir- Galatasaray maçı 18 Ekim Cumartesi günü 19.00'da oynanacak.
BAŞAKŞEHİR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Fatih Terim Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, İlkay, Barış Alper, Osimhen
Eksikler; Sanchez - Kırmızı Kart
Singo - Arka adale
Jakobs - Şüpheli