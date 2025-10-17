Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmada iki takımda galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Mücadeleyi tecrübeli hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Peki, Başakşehir- Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar...