Transformers serisinin beşinci devam filmi olup başrolünde Mark Wahlberg ile Anthony Hopkins görev almıştır. Filmin standart, 3 boyutlu ve IMAX 2D ile IMAX 3D seçeneklerine sahip olarak 21 Haziran 2017 tarihinde vizyona girilmiştir. İşte Transformers Son Şövalye filmi konusu ve oyuncuları

TRANSFORMERS SON ŞÖVALYE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Son Şövalye, Transformers serisinin özündeki efsaneleri paramparça ediyor ve kahraman olmanın anlamını yeninden tanımlıyor. İnsanlar ve Transformerlar savaşta, Optimus Prime gitmiş. Geleceğimizi kurtarmanın anahtarı geçmişin sırlarında ve Transformerların dünyadaki gizli geçmişinde yatıyor.

Dünyamızı kurtarmak Cade Yeager (Mark Wahlberg); Bumblebee; bir İngiliz lordu (Sör Anthony Hopkins) ve bir Oxford profesöründen (Laura Haddock) oluşan beklenmedik bir ittifaka düşüyor. Herkesin hayatında fark yaratması istenen bir an gelir. Transformers 5: Son Şövalye’de avlananlar kahraman olacak. Kahramanlar kötüler olacak. Yalnızca bir dünya ayakta kalacak: ya onlarınki ya da bizimki...

TRANSFORMERS SON ŞÖVALYE FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Transformers Son Şövalye filminin oyuncu kadrosunda;

Mark Wahlberg rolü Cade Yeager.

Stanley Tucci rolü Merlin

Isabela Moner rolü Izabella

Josh Duhamel rolü William Lennox.

John Turturro rolü Seymour Simmons.

Santiago Cabrera rolü Santos

Laura Haddock rolü Vivian Wembley

Anthony Hopkins rolü Sir Edmund Burton

Liam Garrigan rolü Kral Arthur

Jerrod Carmichael rolü Jimmy bulunuyor.