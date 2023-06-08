Trakya'nın en büyük canlı hayvan pazarı yenilenecek

Edirne'nin Havsa ilçesindeki Trakya'nın en büyük canlı hayvan pazarının yenilenmesi projesi, Havsa Belediyesi ve Edirne İl Genel Meclisi işbirliğinde gerçekleştirilecek. Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, valilik toplantı salonunda düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Edirne'nin çok önemli bir tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyledi.

Kentin yıllık tarımsal hasılasının yaklaşık 17 milyar lira olduğunu belirten Kırbıyık, "Geçen yılın rakamları itibarıyla yaklaşık 5 milyar liralık bir canlı hayvan değerine ulaştığımızı görüyoruz. Yine tarımsal hayvancılıktan kaynaklı hasılamızın da yaklaşık 2,5 milyar liraya yakın bir rakam olduğunu görüyoruz. Bunlar son derece önemli rakamlar." dedi.

"YETERSİZ KALAN BİR PAZARDI"

Kırbıyık, kentteki kırsal altyapı yatırımlarını çok önemsediklerini dile getirdi. Havsa Hayvan Pazarı'nın, Trakya açısından son derece önem arz eden ve bölgede herkesin bildiği bir pazar olduğunu ifade eden Kırbıyık, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla artık şehir merkezinde kalmış, genişleme imkanı olmayan ve mevcut yapıları da yetersiz kalan bir hayvan pazarıydı. Bunu daha üst niteliğe nasıl ulaştırabiliriz noktasında bir çalışma yaptık. Sağ olsun belediyemiz yeni bir yer tahsis etti ana yol üzerinde.

Bunun finansmanını ortaklaşa yapıyoruz, yüzde 75'ini İl Özel İdaresi, yüzde 25'ini Havsa Belediyemiz karşılayacak. İhale süreçlerini başlatıp, devamını getireceğiz. Bölgeye son derece modern, arz imkanını belki ikiye, üçe katlamış yeni bir hayvan pazarı kazandırıyoruz."