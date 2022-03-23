Trafikteki araç sayısı 25.4 milyon oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Şubat ayında 66 bin 567 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51.7'sini otomobil, yüzde 21.7'sini motosiklet, yüzde 15.7'sini kamyonet, yüzde 5.9'unu traktör, yüzde 3.6'sını kamyon, yüzde 0.6'sını minibüs, yüzde 0.5'ini otobüs ve yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 12.2 azaldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 51.7 ve traktörde yüzde 16.1 artarken minibüste yüzde 38.4, kamyonette yüzde 36.4, kamyonda yüzde 29.9, otomobilde yüzde 17.7, otobüste yüzde 12.8 ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 5.7 azaldı.
KAYDI YAPILAN ARAÇ SAYISI 1 YILDA YÜZDE 12.3 AZALDI
TÜİK verilerine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.3 azaldı.
Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 43.1, motosiklette yüzde 15.6 ve kamyonda yüzde 5.4 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 32, traktörde yüzde 31.2, otomobilde yüzde 19.4 ve kamyonette yüzde 11.7 azaldı. Otobüste ise değişim olmadı.
Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 25 milyon 385 bin 84 oldu.
Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54.3'ünü otomobil, yüzde 16.3'ünü kamyonet, yüzde 14.9'unu motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3.5'ini kamyon, yüzde 1.9'unu minibüs, yüzde 0.8'ini otobüs ve yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Öte yandan, Şubat ayında 571 bin 505 adet taşıtın devri yapıldı. Şubat ayında devri yapılan taşıtların yüzde 65.1'ini otomobil, yüzde 17.5'ini kamyonet, yüzde 7.4'ünü motosiklet, yüzde 4.1'ini traktör, yüzde 2.7'sini kamyon, yüzde 2.3'ünü minibüs, yüzde 0.7'sini otobüs ve yüzde 0.2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!