Trafikte başlayan tartışmanın sonunda arkadaşını öldürdü!

DHA'nın haberine göre, yaşanan arbedede vurulan kendi arkadaşı Fatih Sarıtaş hayatını kaybederken Enes D. yaralandı. Trafikte yaşanan tartışma ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, 23 Ekim günü 17.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birbirini tanıyan iki grup arasında trafik tartışması çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bir grup diğerini parka gelmeye davet etti. Kendisini 'Arap Veysi' olarak tanıtan kişi 'Siz beni nasıl tanımazsınız, tanıyacaksınız' diyerek tartıştığı kişilere silahını çıkararak ateş etti.

Yaşanan arbedede kendi arkadaşı Fatih Sarıtaş başından, karşı taraftan da Enes D. kalçasından vuruldu. Taraflar kendi arkadaşlarını alarak hastaneye götürdü. Başından vurulan Fatih Sarıtaş hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kalçasından vurulan Enes D.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Polisin yaptığı incelemede olaya karıştığı belirlenen Cenk Y., Zafer Ö., Emir G., Hasan A., Mehmet A. yapılan operasyonla gözaltına alındı. Veysel E.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

TRAFİK TARTIŞMASI KAMERADA

Trafikte yaşanan tartışma güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki otomobilden inen tarafların birbirleriyle tartışması daha sonra da olay yerinden ayrılmaları görülüyor.